Украинскую ПВО усилят четырьмя комплексами SAMP/T, - La Repubblica

Стоимость пакета оценивается почти в 3 млрд. евро, а финансирование должно осуществляться за счет европейских кредитных программ.

Правительство Италии уже несколько недель назад тайно приняло решение о масштабной военной поддержке, которая детально проработана и вскоре будет формализована в "Указе о помощи": Украине обещано, что она будет введена в эксплуатацию к октябрю.

Как пишет La Repubblica, это оружие последнего поколения станет щитом от российских ракет.

Отмечается, что основой нового пакета должны стать средства противовоздушной и противоракетной обороны. Речь идет о четырех батареях SAMP/T NG, способных перехватывать баллистические ракеты, а также ракетах-перехватчиках Aster 30.

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Также к ним планируют добавить семь радаров большой дальности: шесть производства французского Thales и один итальянский Leonardo. Стоимость пакета оценивается почти в 3 млрд. евро, а финансирование должно осуществляться за счет европейских кредитных программ.

По данным La Repubblica, договоренности стали результатом соглашения между Италией и Францией, заключенного в июле. Обе страны совместно производят системы SAMP/T и ракеты Aster 30, которые используются для защиты от воздушных и ракетных атак.

Производство Aster 30 в Украине

Отдельно Париж и Рим могут предоставить Украине разрешение на производство перехватчиков Aster 30 N1BT непосредственно на территории Украины. Это должно уменьшить зависимость Киева от поставок готовых ракет из Европы.

Отмечается, что у Украины уже есть две батареи SAMP/T, переданные ей Италией и Францией. Они, как пишет издание, показали эффективность во время боевого применения. В то же время, с лета 2025 года возникла проблема с боеприпасами для этих систем, поскольку запасы ракет Aster 30 у Парижа и Рима сократились до минимального уровня.

Теперь производство перехватчиков планируется нарастить. Часть ракет Италия должна передать Украине уже до октября, чтобы обеспечить боеприпасами комплексы и новые системы, которые планируют развернуть.

ПВО для Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом о том, что Украина получила ракеты для систем Patriot и ряд других пакетов помощи от партнеров.

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