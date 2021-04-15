Ранее Служба безопасности уже развернула масштабные учения на Херсонщине и Харьковщине.

В пятницу, 16 апреля, Служба безопасности Украины начнет многоэтапные антитеррористические учения на Сумщине.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской ОГА.

Тренировки продлятся до конца мая на всей территории области.

Читайте такжеТанки, гаубицы и ЗРК: в ОРДЛО зафиксировали огромное скопление военной техники"Особое внимание участников учений будет сосредоточено на приграничных районах. Служба безопасности Украины просит жителей и гостей Сумщины с пониманием отнестись к необходимости проведения антитеррористических тренировок и связанных с ними возможных временных неудобств", - отмечают в ОГА.

В учениях будут участвовать подразделения Службы безопасности Украины, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции, Государственной пограничной службы Украины, Военной службы правопорядка, а также другие участники Координационной группы Антитеррористического центра при УСБУ в Сумской области.

"Органы местного самоуправления проинформированы о планируемых мерах, и они оказывают полное содействие правоохранителям. Учения будут проходить в условиях максимально приближенных к реальным, в частности, с использованием боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств", - говорится в сообщении.

В рамках учений также могут быть ограничительные меры на отдельных территориях, у граждан могут проверять документы и авто. В связи с этим СБУ просит иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Антитеррористические учения СБУ

Ранее сообщалось, что 14 апреля СБУ начнет многоэтапные антитеррористические учения на Харьковщине. Тренировки продлятся до конца мая на всей территории Харьковской области с сосредоточением внимания на приграничных районах.

Также Служба безопасности проводит масштабные многоэтапные антитеррористические учение на территории Херсонской области.

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Автор: Катерина Комолова