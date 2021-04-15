В пятницу, 16 апреля, Служба безопасности Украины начнет многоэтапные антитеррористические учения на Сумщине.
Об этом сообщили в пресс-службе Сумской ОГА.
Тренировки продлятся до конца мая на всей территории области.
Читайте такжеТанки, гаубицы и ЗРК: в ОРДЛО зафиксировали огромное скопление военной техники"Особое внимание участников учений будет сосредоточено на приграничных районах. Служба безопасности Украины просит жителей и гостей Сумщины с пониманием отнестись к необходимости проведения антитеррористических тренировок и связанных с ними возможных временных неудобств", - отмечают в ОГА.
В учениях будут участвовать подразделения Службы безопасности Украины, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции, Государственной пограничной службы Украины, Военной службы правопорядка, а также другие участники Координационной группы Антитеррористического центра при УСБУ в Сумской области.
"Органы местного самоуправления проинформированы о планируемых мерах, и они оказывают полное содействие правоохранителям. Учения будут проходить в условиях максимально приближенных к реальным, в частности, с использованием боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств", - говорится в сообщении.
В рамках учений также могут быть ограничительные меры на отдельных территориях, у граждан могут проверять документы и авто. В связи с этим СБУ просит иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Антитеррористические учения СБУ
- Ранее сообщалось, что 14 апреля СБУ начнет многоэтапные антитеррористические учения на Харьковщине. Тренировки продлятся до конца мая на всей территории Харьковской области с сосредоточением внимания на приграничных районах.
- Также Служба безопасности проводит масштабные многоэтапные антитеррористические учение на территории Херсонской области.
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