Тренировки продлятся до конца мая на всей территории Сумской области / фото УНИАН

В пятницу, 16 апреля, Служба безопасности Украины начнет многоэтапные антитеррористические учения на Сумщине.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской ОГА.

Тренировки продлятся до конца мая на всей территории области.

Читайте такжеТанки, гаубицы и ЗРК: в ОРДЛО зафиксировали огромное скопление военной техники"Особое внимание участников учений будет сосредоточено на приграничных районах. Служба безопасности Украины просит жителей и гостей Сумщины с пониманием отнестись к необходимости проведения антитеррористических тренировок и связанных с ними возможных временных неудобств", - отмечают в ОГА.

В учениях будут участвовать подразделения Службы безопасности Украины, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции, Государственной пограничной службы Украины, Военной службы правопорядка, а также другие участники Координационной группы Антитеррористического центра при УСБУ в Сумской области.

"Органы местного самоуправления проинформированы о планируемых мерах, и они оказывают полное содействие правоохранителям. Учения будут проходить в условиях максимально приближенных к реальным, в частности, с использованием боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств", - говорится в сообщении.

В рамках учений также могут быть ограничительные меры на отдельных территориях, у граждан могут проверять документы и авто. В связи с этим СБУ просит иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Антитеррористические учения СБУ

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Автор: Катерина Комолова