Служба безопасности Украины проводит на территории Херсонской области масштабные многоэтапные антитеррористические учения.
Читайте такжеУкраинские военные устроили маневры с танками возле Крыма (видео)Как сообщает пресс-центр СБУ, во время тренировочных мероприятий особое внимание уделяется морской прибрежной зоне региона, а также админгранице с временно оккупированной территорией АР Крым.
В учениях принимают участие подразделения СБУ, Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и Госслужбы специального транспорта.
«Мероприятия проводятся в условиях, максимально приближенных к реальным», - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время отработки тренировочных заданий под усиленным контролем и охраной находятся стратегически важные объекты критической инфраструктуры Херсонщины. Прежде всего это касается морских портов, объектов энергоснабжения, аэропорта, мостов и газодобывающих башен.
«Участники учений осуществляют совместные режимно-ограничительные мероприятия в морских прибрежных населенных пунктах региона. Тренировки проводятся в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и с безусловным соблюдением прав и свобод человека», - отметили в ведомстве.
СБУ просит жителей Херсонщины и гостей области с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам, вызванным необходимостью проведения антитеррористических учений.
Антитеррористические учения СБУ
- Ранее сообщалось, что 14 апреля СБУ начнет многоэтапные антитеррористические учения на Харьковщине.
- Тренировки продлятся до конца мая на всей территории Харьковской области с сосредоточением внимания на приграничных районах.
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