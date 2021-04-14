Особое внимание уделяется морской прибрежной зоне региона, а также админгранице с временно оккупированной территорией АР Крым.

Служба безопасности Украины проводит на территории Херсонской области масштабные многоэтапные антитеррористические учения.

Читайте такжеУкраинские военные устроили маневры с танками возле Крыма (видео)Как сообщает пресс-центр СБУ, во время тренировочных мероприятий особое внимание уделяется морской прибрежной зоне региона, а также админгранице с временно оккупированной территорией АР Крым.

В учениях принимают участие подразделения СБУ, Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и Госслужбы специального транспорта.

«Мероприятия проводятся в условиях, максимально приближенных к реальным», - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время отработки тренировочных заданий под усиленным контролем и охраной находятся стратегически важные объекты критической инфраструктуры Херсонщины. Прежде всего это касается морских портов, объектов энергоснабжения, аэропорта, мостов и газодобывающих башен.

«Участники учений осуществляют совместные режимно-ограничительные мероприятия в морских прибрежных населенных пунктах региона. Тренировки проводятся в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и с безусловным соблюдением прав и свобод человека», - отметили в ведомстве.

СБУ просит жителей Херсонщины и гостей области с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам, вызванным необходимостью проведения антитеррористических учений.

Антитеррористические учения СБУ

Ранее сообщалось, что 14 апреля СБУ начнет многоэтапные антитеррористические учения на Харьковщине.

Тренировки продлятся до конца мая на всей территории Харьковской области с сосредоточением внимания на приграничных районах.

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Автор: Тамара Отовская