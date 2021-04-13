14 апреля СБУ начнет многоэтапные антитеррористические учения в Харьковской области.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Как сообщается, тренировки будут проходить до конца мая по всей территории Харьковской области с сосредоточением внимания на приграничных районах.
Учения будут проходить в условиях максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств.
"В рамках учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможность проверки документов граждан, досмотра автомобильного транспорта. Поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - говорится в сообщении.
СБУ просит прощения за временные неудобства и просит харьковчан и гостей области с пониманием отнестись к необходимости проведения антитеррористических тренировок.
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