Завтра в регионе стартуют многоэтапные учения. Людей просят носить с собой документы, удостоверяющие личность.

14 апреля СБУ начнет многоэтапные антитеррористические учения в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Как сообщается, тренировки будут проходить до конца мая по всей территории Харьковской области с сосредоточением внимания на приграничных районах.

Учения будут проходить в условиях максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием боевого огнестрельного оружия, военной техники и радиотехнических средств.

"В рамках учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможность проверки документов граждан, досмотра автомобильного транспорта. Поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - говорится в сообщении.

СБУ просит прощения за временные неудобства и просит харьковчан и гостей области с пониманием отнестись к необходимости проведения антитеррористических тренировок.

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Автор: Екатерина Лиманская