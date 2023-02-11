Пушка L70 - автоматическое 40-мм зенитное оружие, разработанное в Швеции концерном Bofors на основе пушки Bofors L60. Это оружие активно использовали во времена Второй мировой войны.

Первая партия шведских зенитных пушек L-70 уже прибыла на территорию Украины в рамках военной помощи со стороны Литвы.

О передаче Украине оружия сообщил глава Министерства обороны Литвы Арвидас Анушаускас, отметив, что пушки должны помочь в защите критической инфраструктуры от российских атак.

"Партия зенитных пушек L-70 и боеприпасов, которые Литва передает Украине для помощи в защите критической инфраструктуры, уже прибыли в Украину", - написал Анушаускас в Twitter.

Передача Украине пушек L-70 - что предшествовало

Арвидас Анушаускас был первым из министров обороны стран ЕС, который приехал в Украину в начале полномасштабного вторжения России. Буквально 8 февраля он совершил очередной визит в Киев и встретился с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым для того, чтобы обсудить детали военной помощи со стороны литовского правительства.

В частности, одной из тем обсуждения стала передача Украине зенитных пушек L-70, которую Анушаускас анонсировал еще 19 января. Тогда министр пообещал поддержать Киев десятками зенитных установок L-70, боеприпасами и двумя вертолетами Ми-8. Общую стоимость военного пакета оценили примерно в 125 миллионов евро. Сообщалось, что Киев получит 36 единиц L-70.

Пушка L70 - автоматическая 40-мм зенитная пушка шведского производства. Разработчиком оружия считается концерн Bofors, реализовавший проект на основе пушки Bofors L60. Это оружие активно применяли во времена Второй мировой войны.

Как ранее комментировали эксперты, зенитные установки Bofors L70 установлены на шведские БМП CV90, которые считаются, наверное, одними из лучших в мире.

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