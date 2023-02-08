Арвидас Анушаускас был первым из министров обороны, который посетил Украину во время полномасштабной войны еще в марте прошлого года.

Министры обороны Литвы Арвидас Анушаускас приехал в Украину и встретился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Руководители министерств посетили юг Украины и согласовали шаги для победы над Российской Федерацией.

Как отметил Резников в социальной сети Facebook, Анушаускас был первым из министров обороны, приехавшим в Украину в начале полномасштабного вторжения России. Это было в марте прошлого года

"Сегодня имел честь принимать с визитом моего отважного литовского друга и коллегу Арвидаса Анушаускаса на юге Украины. Он был первым из министров обороны, который пожаловал к нам во время полномасштабной войны еще в марте прошлого года. Сегодня мы снова встретились на территории Украины и согласовали дальнейшие шаги для победы над страной-террористом", – написал Резников.

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Война в Украине: поддержка Литвы

19 января Анушаускас заявил, что Литва передаст Украине новый пакет военной помощи, который состоит из десятков зенитных установок L-70, боеприпасов и двух вертолетов Ми-8. Общая стоимость этого пакета поддержки составляет примерно 125 миллионов евро.

Ранее Литва передала 155-мм боеприпасы для Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в Литве коалиция четырех инициатив по поддержке Украины собрала 6 млн евро на закупку израильских радаров ПВО, которые затем передадут Украине.

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