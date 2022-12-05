Это не вся помощь, анонсированная страной в ноябре.

Литва передает Украине 155-мм боеприпасы для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в микроблоге Twitter, прикрепив соответствующую фотографию. Эту помощь он анонсировал еще в конце ноября.

"Литва отправляет 155-мм боеприпасы для украинской артиллерии", - написал Анушаускас, прикрепив соответствующую фотографию.

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Напомним, что ранее глава Минобороны сообщал, что в ближайший месяц будет выполнен контракт с производителями зимней одежды для ВСУ. Он отметил, что Украина получит больше поддержки, однако не обо всем они могут объявить публично.

Как Литва помогает Украине

Как известно, Литва с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации оказывает помощь Украине.

В июле они передали Украине Bayraktar, а также за закупили антидроны и радары Wingman для ВСУ.

Кроме того, в том же месяце правительство Литвы одобрило пакет помощи Украине в размере 10 миллионов евро.

Осенью страна передала украинской армии 62 бронетранспортера M113 и боеприпасы. Кроме того, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал союзников по НАТО передать Украине больше танков.

В конце ноября Литва отправила в Украину 6 грузовиков с трансформаторами, чтобы помочь стране после массированных ударов по критической инфраструктуре.

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