Общая стоимость этого пакета поддержки составляет примерно 125 миллионов евро.

Литва предоставляет Украине новый пакет оборонной помощи, который содержит два вертолета Mi-8, зенитные установки L-70 и боеприпасы.

Об этом министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил в микроблоге Twitter. По его словам, общая стоимость будущего пакета поддержки составляет примерно 125 миллионов евро.

"У меня есть определенные хорошие новости из Литвы для Украины. Новый литовский пакет летальной помощи для Украины состоит из десятков зенитных установок L-70, боеприпасов и двух вертолетов Ми-8", - сказал Анушаускас.

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Оружие для Украины: последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее Литва передавала Украине несколько партий гусеничных бронетранспортеров M113.

19 января стало известно, что Дания готова передать Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar. Кроме того, Великобритания передаст Украине 600 ракет Brimstone.

В этот день Швеция также объявила о новом пакете военной помощи Украине. В него войдут боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки и противотанковое оружие.

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