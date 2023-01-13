Bofors L70 установлены на шведские БМП CV90, которые считаются одними из лучших в мире.

Автоматические зенитные пушки ближнего действия Bofors L70 и боеприпасы к ним, которые Литва предоставит Украине в рамках нового пакета военной помощи, являются очень эффективными системами для уничтожения иранских дронов-камикадзе Shahed.

Как отметил в эфире Апостроф TV эксперт по вооружениям, главный редактор Defence Express Олег Катков, Bofors L70 установлены на шведские БМП CV90, которые считаются одними из лучших в мире.

"Bofors L70 – это общепризнанная по эффективности зенитная система, как швейцарские Oerlikon, которые установлены на ЗСУ (зенитной артиллерийской самоходной установке – ред.) Gepard. Это две конкурирующие пушки, которые до сих пор остаются в строю, активно используются, в частности, устанавливаются на кораблях. Для понимания, зенитные установки Bofors L70 установлены на шведские БМП CV90, которые считаются, наверное, одними из лучших в мире. Кстати, Британия также объявила что поставит около 150 зенитных систем и, скорей всего, речь идет именно об этих L70", – пояснил эксперт.

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Катков отметил, что эта система будет очень эффективной в борьбе с иранскими "шахедами".

"L70 имеют автоматизированную систему с централизованным радиолокационным постом, который осуществляет наведение этих зенитных орудий. Человек там нужен только для зарядки этих систем. А сейчас еще речь идет об установке современных тепловизионных приборов и оптикоприцельные станции, которые позволяют работать в любое время суток и обеспечивать высокую точность. При этом для уничтожения таких целей вроде "шахеда" нужно будет меньше одной очереди, потому что установка имеет очень мощный 40-мм калибр", – отметил он.

Оружие для Украины: последние новости

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила о необходимости учитывать тот факт, что европейские страны начали поставлять Украине танки. По ее словам, сейчас немецкое правительство еще не приняло решение о поставках танков Leopard в Украину. При этом она намекнула, что решение все же может быть принято.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина получит танки от Польши и Великобритании. Он подчеркнул, что это практически решенный вопрос.

Кроме того, СМИ пишут, что британское правительство рассматривает возможность передачи Украине танков Challenger 2, которые могут быть задействованы на поле боя против российских сил, но такое решение еще не принято. В частности, предположительно, речь идет о 12 танках.

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