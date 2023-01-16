Отмечается, что для одного контрнаступления необходимо около 100 единиц техники.

Эксперты Международного института стратегических исследований пришли к выводу, что количество танков, которое Украине пообещали союзники, недостаточно для прорыва. Киеву придется добиваться увеличения поставок.

По данным издания The Guardian, Лондон пообещал передать Киеву 14 танков Challanger 2, а Польша - 14 танков Leopard. Этой техники слишком мало для результативного наступления украинской армии.

Эксперты считают, что для одного наступления ВСУ нужно около 100 танков, но многое зависит и от подготовки, снабжения запчастями и планов Украины на грядущую весну. При этом указано, что именно Leopard могут сыграть решающую роль в наступлении.

Видео дня

Сообщается, что у стран НАТО всего около 2300 танков Leopard 2, а еще 300 - на складах. Для передачи техники Украине необходимо, чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц разрешил экспорт. Бойцам ВСУ может понадобиться от трех до шести недель для освоения Leopard 2.

"Тем не менее, настоящим испытанием станет то, разработает ли Киев план эффективного использования танков в сочетании с артиллерией, чтобы расчистить путь, и пехотой, чтобы защитить бронированную технику и расчистить укрепленные позиции", - говорится в сообщении.

Танки для Украины - что известно

Украина уже давно ожидает, что Германия одобрит поставки танков Leopard. Недавно канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин "не пойдет на это один".

В свою очередь Варшава одобрила поставки Leopard 2. Отмечается, что Польша передаст ВСУ роту боевой техники.

Кроме того, Финляндия также готова передать танки Украине, но в составе общей европейской коалиции и в случае одобрения Германии.

Вас также могут заинтересовать новости: