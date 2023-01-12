Финляндия готова сделать свой вклад в укрепление бронетанковой мощи ВСУ.

Финляндия готова передать Украине танки Leopard из собственных запасов, если будет запущен соответствующий проект помощи Украине на уровне Европы. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте, слова которого приводит издание Yle.

"Танки Leopard могут быть переданы Украине при определенных условиях. Если будет создан совместный европейский проект помощи Украине, потребуется также участие Финляндии", – заявил он.

По словам Ниинисте, Финляндия может передать Украине лишь небольшое количество танков, поскольку сама имеет общую границу с Россией и пока еще не является членом НАТО.

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Поставки "Леопардов" в Украину

Разговоры о необходимости поставок современных западных танков в Украину велись с самого начала российского вторжения, однако до недавнего времени Киеву передавали только модернизированные советские танки.

11 января президент Польши заявил, что Украина всё же получит танки Leopard из числа тех, что есть на вооружении польской армии.

По словам вице-канцлера Германии Роберта Хабека, Берлин не должен помешать этой поставке. При этом министр обороны Германии и вовсе допустила, что Украина может получить "Леопарды" непосредственно от немцев.

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