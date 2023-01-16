Данные в перечне приблизительные. Они включают машины, о которых объявили, но еще не доставили.

С момента полномасштабного российского вторжения Украина получила от союзников более 4 тысяч единиц разнообразной техники. И недавно появился список всей военной помощи с разбивкой на категории.

Перечень составили журналисты Bloomberg на основе данных аналитического сайта Oryx и официальных объявлений украинского правительства. Подсчеты приблизительные и включают технику, о которой объявили, но еще не передали. Украина также получала определенное вооружение без широкой огласки. Его по причине отсутствия конкретных сведений невозможно добавить в список.

Танки

Польша, Чехия и Словения совокупно отправили для ВСУ 410 танков советской эпохи.

Великобритания предоставит Challenger 2. Это первый случай, когда тяжелые танки западного образца отправятся в Украину. Bloomberg ссылается на данные The Sun, где говорится о 12 единицах техники. Однако 15 января на сайте британского правительства появилась официальная информация об отправке 14 танков.

Польша обещала предоставить роту немецких танков Leopard 2, если другие союзники в НАТО возьмут на себя аналогичное обязательство.

Передача тяжелых танков будет обсуждаться в рамках новой встречи оборонных ведомств союзников Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии. Сейчас Берлин и Вашингтон активно рассматривают этот вопрос.

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Боевые машины пехоты

В целом 300 единиц, 250 из которых советского образца.

Франция объявила о поставках легких колесных танков AMX-10RC. А Германия и США сообщили о передаче 40 единиц Marder и 50-ти Bradley соответственно.

Бронетранспортеры

Всего было поставлено 1100 единиц. В это количество входят 300 БТР M113 и 50 M117.

Более 160 M113 американского производства совокупно передали Великобритания, Литва, Австралия, Германия, Дания, Португалия и Испания.

Военная помощь также включала несколько сотен единиц другого транспорта, включая бронированные лечебные центры.

Машины с защитой от мин и засад

Всего 925 единиц, среди которых 440 американских M1224 MaxxPro.

В списке также присутствуют 90 австралийских Bushmasters, неназванное количество британских Wolfhounds и Mastiffs.

Пехотные мобильные машины

Более 1540 единиц, включая 1250 Humvees американского производства.

Артиллерия

Сюда относятся 300 буксируемых гаубиц. Из них более 210 155-мм M777 и 72 105-мм гаубицы из США.

400 самоходных артиллерийских установок, 180 из которых изготовили под заказ. Среди них 20 САУ передала Великобритания и по 18 Польша, Германия и США.

Реактивные системы залпового огня

Всего 95 единиц. Сюда относятся 38 HIMARS и 40 122-мм РСЗО советского образца от Польши и Чехии.

Системы противовоздушной обороны

Германия отправила 37 зенитных самоходных установок Gepard;

Восемь батарей NASAMS американского производства.

Две ЗРК Patriot от США и Германии.

Шесть ракетных комплексов "Стрела-10М" от Чехии и столько же Stormer HVM от Великобритании.

Несколько других зенитно-ракетных комплексов от Словакии, Германии, Испании, Франции и Польши.

Авиация и БПЛА

Страны НАТО закупили у Болгарии 14 российских штурмовиков Су-25 и отправили в Украину. Еще четыре самолета этой же модели передала Северная Македония.

США предоставили 20 вертолетов Ми-17 российского производства, которые изначально были предназначены для Афганистана.

Чехия, Словакия и Латвия отправили 11 геликоптеров советских времен, а Великобритания — 3 Sea Kings.

Португалия предоставила 6 вертолетов российского производства Kamov.

Более 30 БПЛА Bayraktar TB2 от Турции и по одному от Польши и Литвы.

Сотни барражирующих боеприпасов Switchblade от США.

415 разведывательных дронов.

Остальное вооружение, которое не попала в список, включает противокорабельные ракеты, средства радиоэлектронной борьбы, радиолокационное оборудование, надводные беспилотники и прочее.

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