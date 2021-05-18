Британский патрульный корабль HMS Trent P224 утром прибыл в порт Одессы.
Как передает «Думская», в 10:30 он пришвартовался к 15 причалу гавани. По предварительной информации, он пробудет в Одессе до 4 июня.
Корабль вошел в Черное море днем 16 мая в ответ на эскалацию напряженности в Азовско-черноморском регионе.
Читайте такжеСША в этом месяце передадут Украине патрульные катера класса Island
Корабль HMS Trent
HMS Trent относится к типу River II. Это один из новейших кораблей британского флота. Введен в состав ВМС страны в августе 2020 года.
Длина 90 метров, ширина 13, осадка - 3,8 метра. Водоизмещение более 2 тыс. тонн. Пара дизелей разгоняют его до 25 узлов. Экипаж составляет 60 моряков.
Вооружение состоит из 30-мм артустановки DS30B, 30-мм установки ПВО Mark 44 Bushmaster II, двух 7,62-мм пулеметов и пары «Миниганов».
Вертолетная площадка может принять вертолет типа «Мерлин».
С апреля 2021 года патрульный корабль базируется в британском порту Гибралтар и выполняет задания в Средиземном море и Гвинейском заливе.
Основное назначение корабля - борьба с терроризмом, пиратством и операции по предотвращению контрабанды.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Черное море направляется американский ракетный эсминец USS Thomas Hudner
- Американский сухогруз доставил в Одессу армейские внедорожники для ВСУ - СМИ
- В Одесской области начались антитеррористические учения
- Фрегат береговой охраны США Hamilton зашел в Одессу (фоторепортаж, видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram