Корабль HMS Trent относится к типу River II. Это один из новейших кораблей британского флота.

Британский патрульный корабль HMS Trent P224 утром прибыл в порт Одессы.

Как передает «Думская», в 10:30 он пришвартовался к 15 причалу гавани. По предварительной информации, он пробудет в Одессе до 4 июня.

Корабль вошел в Черное море днем 16 мая в ответ на эскалацию напряженности в Азовско-черноморском регионе.

Читайте такжеСША в этом месяце передадут Украине патрульные катера класса Island

Корабль HMS Trent

HMS Trent относится к типу River II. Это один из новейших кораблей британского флота. Введен в состав ВМС страны в августе 2020 года.

Длина 90 метров, ширина 13, осадка - 3,8 метра. Водоизмещение более 2 тыс. тонн. Пара дизелей разгоняют его до 25 узлов. Экипаж составляет 60 моряков.

Вооружение состоит из 30-мм артустановки DS30B, 30-мм установки ПВО Mark 44 Bushmaster II, двух 7,62-мм пулеметов и пары «Миниганов».

Вертолетная площадка может принять вертолет типа «Мерлин».

С апреля 2021 года патрульный корабль базируется в британском порту Гибралтар и выполняет задания в Средиземном море и Гвинейском заливе.

Основное назначение корабля - борьба с терроризмом, пиратством и операции по предотвращению контрабанды.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая