Однако Лондон неоднократно подчеркивал, что свои истребители Украине поставлять пока не собирается.

Этим летом в Великобритании начнется начальная летная фаза для групп украинских пилотов. Это даст нашим защитникам навыки пилотирования, с помощью которых они смогут применять различные типы самолетов.

В сообщении британского правительства говорится, что обучение пилотов ВСУ "идет рука об руку с усилиями Великобритании по работе с другими странами по предоставлению самолетов F16".

О программе подготовки украинских пилотов в Великобритании стало известно в феврале 2023 года, когда Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения посетил Лондон. Но даже самая быстрая программа длится примерно 35 месяцев.

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Позже министр обороны страны Бен Уоллес отметил, что украинские пилоты могут завершить обучение в Великобритании после конца войны, но, добавил он, "мы не должны ничего исключать и ничего не должны отбрасывать".

Однако поставлять свои истребители Великобритания отказалась. По словам Уоллеса, вместо этого Лондон сосредоточится "на альтернативных вариантах прикрытия воздушного пространства Украины".

Помощь Великобритании - главное

В 2022 году Великобритания предоставила Украине военную поддержку на сумму 2,3 миллиарда фунтов стерлингов - больше, чем любая другая страна после США. Премьер-министр Риши Сунак обязался поддерживать этот уровень поддержки в этом году.

Великобритания также предоставила новые типы вооружения, включая эскадрилью основных боевых танков Challenger 2, самоходные артиллерийские установки, сотни единиц бронетехники и ракеты, включая Starstreak и Storm Shadow.

15 мая 2023 года стало известно о передаче Лондоном сотни дальнобойных БПЛА и ракет ПВО.

С начала полномасштабной войны Великобритания обучила 15 тысяч украинских военнослужащих на своей территории.

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