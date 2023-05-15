Игнат подчеркнул, что просто самолеты четвертого поколения Украине не подходят, нужны именно современные модели.

В Воздушных силах настаивают, что для эффективной борьбы с оккупантами Украине нужны именно американские истребители F-16.

В эфире телемарафона спикер ВВС ВСУ Юрий Игнат отметил, что другая боевая авиация, которую некоторые партнеры рассматривают для передачи Украине вместо F-16, существенно проигрывает в характеристиках современным самолетам. "Французский Mirage 2000 ничем фактически не отличается от МиГ-19", - отметил Игнат. Эти истребители предназначены только для воздушного боя.

Игнат подчеркнул, что просто самолеты четвертого поколения Украине не подходят, нужны именно современные модели. "F-15 - да. Это лучший по функционалу самолет, потому что он имеет два двигателя, он может взять больше оружия, имеет больший радиус применения, но F-15 есть разные", - ответил представитель Воздушных сил.

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Из модернизаций F-15 Игнат выделил F-15E, предназначенные как для боя в воздухе, так и для ударов по земле. Однако для такой передачи нужны годы, отметил он.

Также Игнат добавил, что ВСУ не рассматривают и штурмовики А-10. "Нужно понимать, что Россия имеет мощную систему ПВО. А -10 это штурмовик, который, конечно, станет полезным, но изменить что-то вряд ли сможет", - пояснил спикер ВВС.

В то же время F-16 - многоцелевой самолет, который может бить разными типами вооружения и даже в кое-чем заменять А-10.

F-16 для Украины - главное

14 мая 2023 года президент Владимир Зеленский во время своего визита в Германию отметил, что вопрос предоставления Украине истребителей является непростым, однако, по его мнению, создание "коалиции истребителей" все же будет успешным.

Вполне вероятной передачу западных истребителей считает и президент Чехии Петр Павел. Однако, по его словам, США могут передать боевую авиацию без некоторого "чувствительного" оборудования из-за опасений, что технологии могут попасть в руки россиян.

Пока Запад не определился с передачей современных боевых самолетов. Польша и Словакия, к примеру, передала старые МиГи-29, а Чехия пообещала, в случае необходимости, передать воздушным силам свои L-159.

Украина же продолжает настаивать, что американские истребители, в частности F-16, будут самым эффективным оружием в уничтожении как воздушных целей оккупантов, так и их позиций далеко в тылу.

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