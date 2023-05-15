Это современная крылатая ракета, которую на вооружении имеют ведущие страны мира, например, Франция и Италия, подчеркнул Игнат.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат сравнил британские крылатые ракеты Storm Shadow с российскими крылатыми ракетами Х-101.

Комментируя информацию вокруг передачи Storm Shadow в эфире телемарафона, Игнат отказался уточнять, из каких самолетов их можно будет выпускать, но отметил, что "проблем с этим не будет".

"Но безусловно это новый тип вооружения, которого в Украине еще не было. Это крылатая ракета... по типу русских Х-101. Теперь их будет иметь Украина... В эту игру можно играть с обеих сторон", - сказал спикер ВВС ВСУ.

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Это современная крылатая ракета, которую на вооружении имеют ведущие страны мира, например, Франция и Италия, подчеркнул Игнат.

Х-101 на войне против Украины - что известно

Х - 101-стратегическая крылатая ракета класса "воздух-земля" с использованием технологий снижения радиолокационной заметности. Российские военные применяли Х-101 во время полномасштабной агрессии против Украины. В частности, для авиаударов по Винницкому аэропорту и военному аэродрому Гавришовка 6 марта 2022 года.

Рано ночью 28 апреля 2023 года, впервые после почти полуторамесячного перерыва, с самолетов российской стратегической авиации был осуществлен очередной массированный ракетный обстрел, было выпущено 23 крылатые ракеты Х-101/Х-555, из них 21 ракета была сбита силами и средствами противовоздушной обороны Украины. Среди выпущенных ракет по крайней мере одна Х-101 была произведена в первом квартале 2023 года. Однако, в результате ракетного удара в Умани было повреждено около 10 многоквартирных домов, в одном из них уничтожен целый подъезд с многочисленными жертвами среди гражданского населения.

Украине передали Storm Shadow - характеристики ракеты

Крылатые ракеты Storm Shadow, которые Британия тайно поставила Украине и уже подтвердила эту передачу, способны "обманывать" ПВО противника благодаря низковисотному полету.

Помимо умения обходить ПВО врага, Storm Shadow также является защищенной от действий разнообразных радиоэлектронных систем подавления противника.

В отличие от полуслепых российских террористических ракет, она является высокоточной ракетой.

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