Франция должна оснастить украинские батальоны этой техникой в течение ближайших недель.

Франция предоставит Украине десятки бронированных машин и легких танков, в частности AMX-10RC. Также страна сосредотачивает свои усилия на поддержке украинской противовоздушной обороны.

Об этом говорится в совместной декларации Украины и Франции по итогам встречи Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона, которую опубликовали на сайте Офиса президента.

"В ближайшие недели Франция проведет подготовку и оснастит несколько батальонов десятками бронированных машин и легких танков, включая AMX-10RC. Кроме того, Франция сосредотачивает свои усилия на поддержании возможностей противовоздушной обороны Украины, чтобы защитить ее население от ударов России. Кроме национального вклада, Французская Республика принимает активное участие в мероприятиях Европейского Союза и НАТО по военной помощи Украине и подготовке украинских военных", – говорится в декларации.

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Отмечается, что Франция также предоставила Украине гражданскую помощь, включая финансовую, гуманитарную и экстренную поддержку.

"В частности, Франция передала в Украину две передвижные лаборатории ДНК для усиления способности Украины расследовать военные преступления. Эта помощь и в дальнейшем будет расти", – отмечается в документе.

Оружие для Украины: актуальные новости

14 мая 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц объявил о новом пакете помощи Украине на 2,7 миллиарда евро. Наша страна получит, среди прочего, боевые танки Leopard-1, БМП Marder и системы ПВО Iris-T. Кроме того, Германия продолжит оказывать Украине гуманитарную, политическую, финансовую поддержку, а также поддержку вооружением, сколько это будет необходимо.

11 мая Великобритания подтвердила передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow. Британский министр обороны подчеркнул, что эти ракеты будут применяться исключительно "на суверенной территории Украины".

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