В правительстве Великобритании пояснили, что предоставление Украине британских истребителей является нецелесообразным из-за длительного времени для подготовки украинских пилотов.
В частности, даже самая быстрая программа длится примерно 35 месяцев. Об этом говорится в комментарии Даунинг-стрит, пишет Sky News.
"Мы будем продолжать прислушиваться к украинцам и рассматривать то, что является правильным в долгосрочной перспективе. Но для понимания ситуации полезно знать, что самая быстрая программа подготовки нового пилота составляет примерно 35 месяцев. Текущая программа подготовки пилотов быстрых реактивных самолетов в Великобритании длится пять лет", - отметил представитель британского правительства.
По его словам, стратегия премьера Британии Риши Сунака заключается в "сосредоточении на том, как мы можем помочь украинцам защитить свою страну и вытеснить оккупантов в этом году".
Предоставление истребителей Украине
Украина с самого начала полномасштабного вторжения РФ просит партнеров с запада предоставить самолеты, которые могут помочь защитить украинское небо от русских ракет.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий говорил, что его страна готова передать Украине F-16, если американские власти дадут "зеленый свет".
Главный дипломат ЕС сделал оптимистическое заявление относительно предоставление боевой авиации Киеву.
Канцлер Германии Олаф Шольц выступает против того, чтобы Украине передавали истребители. В то же время в США сдержанно относятся к подобной идее.