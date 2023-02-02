Британия сосредоточена на том, как помочь украинцам защитить свои страну.

В правительстве Великобритании пояснили, что предоставление Украине британских истребителей является нецелесообразным из-за длительного времени для подготовки украинских пилотов.

В частности, даже самая быстрая программа длится примерно 35 месяцев. Об этом говорится в комментарии Даунинг-стрит, пишет Sky News.

"Мы будем продолжать прислушиваться к украинцам и рассматривать то, что является правильным в долгосрочной перспективе. Но для понимания ситуации полезно знать, что самая быстрая программа подготовки нового пилота составляет примерно 35 месяцев. Текущая программа подготовки пилотов быстрых реактивных самолетов в Великобритании длится пять лет", - отметил представитель британского правительства.

Видео дня

По его словам, стратегия премьера Британии Риши Сунака заключается в "сосредоточении на том, как мы можем помочь украинцам защитить свою страну и вытеснить оккупантов в этом году".

Предоставление истребителей Украине

Украина с самого начала полномасштабного вторжения РФ просит партнеров с запада предоставить самолеты, которые могут помочь защитить украинское небо от русских ракет.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий говорил, что его страна готова передать Украине F-16, если американские власти дадут "зеленый свет".

Главный дипломат ЕС сделал оптимистическое заявление относительно предоставление боевой авиации Киеву.

Канцлер Германии Олаф Шольц выступает против того, чтобы Украине передавали истребители. В то же время в США сдержанно относятся к подобной идее.

Вас также могут заинтересовать новости: