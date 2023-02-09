Британия пока не давала обещаний по поставкам Украине истребителей западного образца.

Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что украинские пилоты могут завершить обучение в Великобритании после конца войны.

Уоллес для Sky News заявил, что Британия пока не давала обещаний по поставкам Украине истребителей западного образца.

"Британия заявила, что мы собираемся начать тренировки для повышения устойчивости Украины, возможно, постконфликтной, что ничем не отличается от того, что мы делали в 2015 году, когда Британия, Швеция, Канада, Америка тренировали украинцев формировать свою оборону. Это не новость. Все мы здесь знаем, что за последний год мы не должны ничего исключать и ничего не должны отбрасывать", - сказал Уоллес.

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Ранее Бен Уоллес исключил возможность быстрого предоставления истребителей Украине, что потенциально может занять месяцы. Он отметил, что вместо этого Великобритания сосредоточена на использовании альтернативного обеспечения воздушной обороны Украины.

Дискуссия о поставках Украине западных истребителей

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что уже фактически известно, какой тип самолетов получит Украина от международных партнеров и каковы сроки подготовки личного состава.

В ходе поездки Владимира Зеленского в Британию премьер-министр страны Риши Сунак объявил о начале программы обучения украинских пилотов управлению западными самолетами. Поставку самих самолетов он пока не подтвердил, но допустил ее в будущем.

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский заявил, что есть "позитивные решения" по вопросу истребителей F-16, но не уточнил детали.