В ведомстве отметили, что преданность Великобритании Украине остается непоколебимой.

В министерстве обороны Великобритании показали работу бронированных машин Stormer с установленными на них зенитными ракетами Starstreak. Ранее это вооружение было передано Украине в рамках одного из пакетов военной помощи.

"Встречайте Stormer, вооруженный ракетами Starstreak, который является частью 200 бронированных машин, предоставленных Великобританией Украине. Наша преданность Украине остается непоколебимой, и мы достигнем или превысим прошлогоднюю военную поддержку в 2023 году", – сказано на странице Минобороны Великобритании в Twitter.

Первые британские ЗРК Stormer HVM уже прибыли в Украину еще в июле.

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Военная помощь Украине: роль Великобритании

30 декабря 2022 года стало известно, что Великобритания передала Украине более 1 000 металлоискателей VALLON и 100 комплектов для обезвреживания бомб, чтобы помочь разминировать поля и сделать безопасными отвоеванные у российских захватчиков территории, гражданские здания и инфраструктуру.

5 января 2023 года глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что предоставление Украине танков вполне может быть частью "следующего этапа" поставок вооружения нашему государству.

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