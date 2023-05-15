Обещанное вооружение доставят в ближайшие месяцы.

Великобритания передаст Украине сотни единиц новых ударных дронов дальнего радиуса действия в более 200 км.

Об этом заявили в британском правительстве после прибытия президента Украины Владимира Зеленского в Лондон, сообщает The Guardian.

"Сегодня премьер-министр подтвердит дополнительное снабжение Великобританией сотен зенитных ракет противовоздушной обороны и, в придачу, беспилотных летательных аппаратов, в том числе сотен новых ударных дронов дальнего радиуса действия в более 200 км", - сказано в сообщении.

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Эти все средства будут доставлены в Украину в ближайшие месяцы, поскольку Украина готовится усилить сопротивление российскому вторжению.

Риши Сунак сообщил, что Великобритания передаст Украине сотни боевых беспилотников с радиусом действия более 200 км, пишет издание Reuters.

Передача ракет от Британии - детали

11 мая 2023 года CNN подтвердили в кругах высокопоставленных западных чиновников, что Великобритания тайно поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow перед ожидаемым контрнаступлением. 11 мая министр обороны Великобритании бен Уоллес официально подтвердил передачу дальнобойных ракет Storm Shadow Украине.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые Украина получила от Великобритании, не только могут эффективно поражать цели на больших расстояниях. Эти ракеты сложно перехватить даже новейшим системам российской противовоздушной обороны.