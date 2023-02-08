Министру обороны Бену Уоллесу поручено изучить, какие самолеты Британия могла бы предоставить Украине.

Великобритания хочет как можно скорее начать подготовку украинских летчиков-истребителей, цитирует Reuters заявление пресс-секретаря премьер-министра Риши Сунак.

Он добавил, что Лондон еще не решил, отправлять ли боевые самолеты.

"Мы надеемся принять первых украинских пилотов для обучения весной, очевидно, мы хотим, чтобы оно началось как можно скорее", - сказал он журналистам, добавив, что решение о поставках истребителей принято не было.

Министру обороны Бену Уоллесу поручено изучить, какие самолеты Британия могла бы предоставить Украине.

"Премьер-министр поручил министру обороны изучить, какие самолеты мы могли бы предоставить, но чтобы было ясно, что это долгосрочное решение, а не краткосрочные возможности, в которых сейчас больше всего нуждается Украина", - сказал спикер Сунака.

Истребители для Украины – позиция Британии

Накануне приезда Владимира Зеленского в Лондон офис Риши Сунака опубликовал заявление, в котором, в частности, говорилось о намерениях расширить обучение украинских военных в стране подготовкой летчиков-истребителей ВСУ.

Уже в своей речи в британском парламенте Зеленский обратился к мировому сообществу передать Украине современные истребители, в качестве благодарности президент подарил депутатам шлем украинского пилота с подписью: "У нас есть свобода - дайте нам, пожалуйста, крылья, чтобы ее защитить".

До этого времени Лондон делал двузначные комментарии по передаче Украине самолетов. В одном из последних заявлений Британия прямо заявила, что пока отправлять Киеву имеющиеся у королевских ВПС "нецелесообразно".

The Telegraph уточнил, что Британия сможет передать Украине боевые самолеты только после выхода российских войск с оккупированных территорий.

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