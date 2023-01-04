С активностью российских ДРЛО в Беларуси были связаны некоторые масштабные воздушные тревоги в Украине.

Российский самолет А-50У, который оккупанты используют для наведения ракет по Украине, прилетел в Беларусь.

Как сообщает Беларускі Гаюн, ДРЛО приземлился на аэродроме в Мачулищах в 21:25 3 января. В предыдущий раз этот борт прилетал в Беларусь 24 февраля 2022 года – в день полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как писал УНИАН, "Сергей Атаянц", который находился в Беларуси с 14 декабря, вернулся в Россию 30 декабря. С активностью российских ДРЛО в Беларуси были связаны некоторые масштабные воздушные тревоги в Украине.

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Россия готовится к новому массированному удару по Украине

Накануне в разведке отметили, что погода способствует применению Россией высокоточных ракет, тогда как в РФ все еще может запускать ночью иранские дроны. Сейчас Москва готовит авиацию к новым атакам по Украине, с чем связаны подозрительные маневры рашистских пилотов.

С 29 декабря по 1 января Россия нанесла несколько новых крупных воздушных ударов по Украине, в том числе терроризируя украинские регионы иранскими дронами ночью.

В Воздушных силах ВСУ заявляли об успешном сбитии ракет и БПЛА врага, а россиянам не удалось устроить украинцам блэкаут на новогодние праздники.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что ночными атаками по Украине Россия пытается истощить украинскую ПВО.

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