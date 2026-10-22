Забытые образцы почвы из Гренландии спустя 60 лет поразили ученых

Образцы были собраны под полуторакилометровым слоем льда, когда во время холодной войны строили военную базу.

Климат Гренландии еще относительно "недавно" был значительно теплее, чем сейчас. Исследование образцов осадочных пород под льдом доказало, что 400 тысяч лет назад температуры на острове были заметно выше. Об этом пишет издание Phys.org.

Образцы осадочных пород были извлечены ещё в 1960-х годах с глубины около 1,6 километра в ходе реализации секретного военного проекта США времён холодной войны. Тогда американские военные планировали создать под льдом систему укрытий для ядерных ракет, известную как военная база Camp Century. Однако о материалах впоследствии надолго забыли, и только в 2018 году они вновь привлекли внимание ученых.

Команда исследователей под руководством специалистов Университета Буффало проанализировала молекулы жирных кислот, вырабатываемых бактериями и сохранившиеся в отложениях. Их состав меняется в зависимости от температуры, что позволило воссоздать климатические условия прошлого. На основе анализа исследователи пришли к выводу, что 400 тысяч лет назад территория, где были собраны образцы, была свободна ото льда, а летние температуры превышали современные показатели на 4,7 градуса Цельсия.

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"Поражает то, что период умеренно более высоких температур совпал с таким значительным отступлением ледникового щита", – отметил первый автор исследования Джон Майкл Агилер.

По оценкам ученых, чтобы территория Camp Century освободилась ото льда, Гренландский ледниковый щит должен был отступить более чем на 97 километров от своего нынешнего края в этом районе.

Как говорится в публикации, результаты также свидетельствуют о том, что значение имеет не только уровень потепления, но и то, как долго оно длится. Примерно 5–10 тысяч лет назад летние температуры в Гренландии были схожи с теми, что были зафиксированы для более древнего периода, однако Camp Century оставался под льдом. Вероятно, 416 тысяч лет назад тёплый климат сохранялся десятки тысяч лет, давая ледниковому щиту больше времени для таяния.

В то же время исследователи предостерегают от чрезмерно оптимистичных выводов относительно будущего. Современное потепление, вызванное деятельностью человека, происходит более интенсивно.

Новости науки

Как писал УНИАН, анализ древней ДНК свидетельствует, что первые люди прибыли в Америку примерно 14–20 тысяч лет назад, скорее всего более 15 тысяч лет назад, что ставит под сомнение традиционную теорию Clovis First. В то же время археологические находки, в частности человеческие следы возрастом около 23 тысяч лет в Нью-Мексико, указывают на еще более древнее заселение континента.

Исследователи полагают, что небольшая группа людей попала в Америку до разделения предков коренных народов на северные и южные популяции, хотя точные обстоятельства этого процесса пока остаются неизвестными.

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