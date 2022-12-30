Этот Ил-76 находился в Беларуси с 14 декабря.

Из Беларуси вылетел российский военный самолет Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц", который войска РФ используют для наведения ракет.

Как сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", борт дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц" с регистрационным номером RF-93966 взлетел с аэродрома в Мачулищах в 10:12 30 декабря.

Отмечается, что самолет летит из Беларуси в РФ. В Беларуси он находился с 14 декабря.

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Как писал УНИАН, А-50 ВКС РФ под номером RF-93966 был замечен в Беларуси в феврале 2022 года. С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину в Беларуси находились четыре подобных самолета.

А-50 - советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

Создан на базе военно-транспортного самолёта Ил-76 на замену устаревшему на тот момент самолету Ту-126.

А-50 может применяться для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей, оповещения командных пунктов автоматизированных систем управления видов ВС о воздушной и надводной обстановке, применяться для управления самолетами истребительной и ударной авиации при их наведении на воздушные, наземные и морские цели, а также служить воздушным командным пунктом.

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