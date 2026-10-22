Трамп попросил Маска снять ограничения Starlink для украинских военных, - WSJ

Вскоре после звонка военная версия Starlink (Starshield) начала работать практически в нормальном режиме.

Президент США Дональд Трамп лично позвонил бизнесмену Илону Маску и попросил его снять ограничения на использование Starlink для Украины. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как сообщили американские и украинские официальные лица, в четверг, вскоре после их разговора, система Starshield работала в более-менее нормальном режиме.

Некоторые украинские чиновники утверждают, что система не была восстановлена ​​до полной работоспособности, но работала на более высоких скоростях, чем при введенных ранее ограничениях.

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По словам источников, Трамп рассказал Маску, что был разочарован тем, что скорость системы по-прежнему ограничена примерно 160 километрами в час.

По словам официальных лиц, на этой неделе Трамп заявил своим помощникам и союзникам, что хочет отменить замедление работы Starlink.

"Снятие ограничения значительно расширит ударные возможности Украины и позволит ей нарастить развертывание перехватчиков реактивных дронов", - заявил военный эксперт Майкл Кофман.

По его данным, украинские подразделения сообщили, что предварительные испытания показывают, что система теперь работает более стабильно.

Ограничения Starlink для Украины

Ранее главный корреспондент по Украине в The Economist Оливер Кэрролл сообщил, что ограничения на скорость работы системы Starlink на фронте в Украине были сняты.

Однако, как заявил президент Украины Владимир Зеленский перед встречей с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, полная скорость подключения к Starlink для Украины пока не восстановлена.

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