Трамп попросил Маска снять ограничения Starlink для украинских военных, - WSJ

Президент США Дональд Трамп лично позвонил бизнесмену Илону Маску и попросил его снять ограничения на использование Starlink для Украины. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Как сообщили американские и украинские официальные лица, в четверг, вскоре после их разговора, система Starshield работала в более-менее нормальном режиме.
Некоторые украинские чиновники утверждают, что система не была восстановлена до полной работоспособности, но работала на более высоких скоростях, чем при введенных ранее ограничениях.
По словам источников, Трамп рассказал Маску, что был разочарован тем, что скорость системы по-прежнему ограничена примерно 160 километрами в час.
По словам официальных лиц, на этой неделе Трамп заявил своим помощникам и союзникам, что хочет отменить замедление работы Starlink.
"Снятие ограничения значительно расширит ударные возможности Украины и позволит ей нарастить развертывание перехватчиков реактивных дронов", - заявил военный эксперт Майкл Кофман.
По его данным, украинские подразделения сообщили, что предварительные испытания показывают, что система теперь работает более стабильно.
Ограничения Starlink для Украины
Ранее главный корреспондент по Украине в The Economist Оливер Кэрролл сообщил, что ограничения на скорость работы системы Starlink на фронте в Украине были сняты.
Однако, как заявил президент Украины Владимир Зеленский перед встречей с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, полная скорость подключения к Starlink для Украины пока не восстановлена.