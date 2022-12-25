Объявление тревоги означает угрозу нанесения врагом ракетных ударов.

Во всех областях Украины утром, 25 декабря, объявлена воздушная тревога. Сообщается о взлете российских истребителей, в том числе МиГ-31 – носителя "Кинжалов".

Карта воздушных тревог

По состоянию на 9:28 воздушная тревога объявлена как на востоке и юге, так и на западе и севере страны. К "сиренам" вскоре присоединилась и Волынская область. Также воздушная тревога в Крыму и в Донецкой и Луганской областях.

Объявление тревоги означает угрозу нанесения врагом ракетных ударов.

Видео дня

Как сообщает Беларускі Гаюн в небе над Беларусью взлетели российские истребители, Миг-31 (носитель гиперзвуковых ракет "Кинжал") и самолет дальнего радиолокационного слежения Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц, который обнаруживает цели и наводит на них огонь истребителей.

ОБНОВЛЕНО 10:16. Сообщается о взлете истребителя сопровождения.

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Ранее Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных массированных атаках врага ближе к праздникам.

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Накануне Рождества, 24 декабря, российские войска жестоко обстреляли центр Херсона. Количество раненых возросло до более 60 человек, много погибших.

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