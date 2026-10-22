Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине. Об этом сообщают пропагандистские СМИ.
Их целью, по словам российского лидера, станет выход на окончательный мир и достижение договоренностей по обеспечению безопасности России и Украины в будущем, "причем в окончательном их варианте, а не в результате приостановки боевых действий".
"Мы не хотим воевать с Украиной. Если сегодняшнее украинское руководство хочет воевать - пусть воюет, но почему оно считает, что все должны за это платить и поставлять им оружие? Мы и сейчас готовы договариваться и искать развязки этой тяжелой ситуации. Это очень близкий нам народ. Последние генетические исследования показывают (какие - неясно), что это один народ - русские и украинцы", - цинично отметил он.
Путин утверждает, что обсуждение безопасности России и Украины в будущем требует обсуждения и архитектуры европейской безопасности.
"Думаю, что мы можем договориться. Мы к этому готовы. Но если кто-то хочет иначе - что ж, будет иначе. В любом случае мы выполним свои задачи, и все цели "специальной военной операции" будут достигнуты", - добавил он.
Президент РФ также заявил, что народы Европы не хотят воевать с Россией, как и Россия не хочет воевать с Европой. Путин заявил, что РФ не готовится ни к какой войне с Европой.
Переговоры Украина РФ
Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Абу-Даби рассматривается как возможная площадка для трехсторонней встречи представителей России, США и Украины.
Говоря о документах и предложениях, которые российская сторона готовит к переговорам, Песков подчеркнул, что "не стоит забегать вперед". Он уточнил, что речь идет именно о встрече делегаций России, Украины и США, а не лидеров трех стран.