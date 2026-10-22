Он утверждает, что обсуждение безопасности России и Украины в будущем требует обсуждения и архитектуры европейской безопасности.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине. Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Их целью, по словам российского лидера, станет выход на окончательный мир и достижение договоренностей по обеспечению безопасности России и Украины в будущем, "причем в окончательном их варианте, а не в результате приостановки боевых действий".

"Мы не хотим воевать с Украиной. Если сегодняшнее украинское руководство хочет воевать - пусть воюет, но почему оно считает, что все должны за это платить и поставлять им оружие? Мы и сейчас готовы договариваться и искать развязки этой тяжелой ситуации. Это очень близкий нам народ. Последние генетические исследования показывают (какие - неясно), что это один народ - русские и украинцы", - цинично отметил он.

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Путин утверждает, что обсуждение безопасности России и Украины в будущем требует обсуждения и архитектуры европейской безопасности.

"Думаю, что мы можем договориться. Мы к этому готовы. Но если кто-то хочет иначе - что ж, будет иначе. В любом случае мы выполним свои задачи, и все цели "специальной военной операции" будут достигнуты", - добавил он.

Президент РФ также заявил, что народы Европы не хотят воевать с Россией, как и Россия не хочет воевать с Европой. Путин заявил, что РФ не готовится ни к какой войне с Европой.

Переговоры Украина РФ

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Абу-Даби рассматривается как возможная площадка для трехсторонней встречи представителей России, США и Украины.

Говоря о документах и предложениях, которые российская сторона готовит к переговорам, Песков подчеркнул, что "не стоит забегать вперед". Он уточнил, что речь идет именно о встрече делегаций России, Украины и США, а не лидеров трех стран.

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