Прямой поезд Берлин-Париж возобновят после полугодового перерыва, – Deutsche Bahn

Билеты можно приобрести по цене от 99,99 евро в одну сторону.

Поезда между Берлином и Парижем должны возобновить бесперебойное движение не позднее середины декабря. Об этом сообщает Berliner Zeitung.

"Точную дату можно будет назвать только после завершения необходимых испытаний", – заявили в Deutsche Bahn.

Сообщение было прервано с лета из-за технических проблем. Поэтому всем, кто хотел путешествовать между двумя столицами на поезде Intercity Express (ICE), приходилось делать пересадку во Франкфурте-на-Майне или Манхайме. Вскоре стало ясно, что причиной была технология управления поездами серии ICE 407. В частности, это касалось конкретной версии Европейской системы управления поездами (ETCS), которая используется в Siemens Velaro D. Оказалось, что эта технология не так уж и общеевропейская, как кажется: по всему Европейскому Союзу существует около 80 вариантов, и только в одной Германии их пять версий.

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Эксперты заявили, что основное внимание было сосредоточено на бортовых устройствах системы ETCS от французского производителя Alstom, возникли проблемы с сертификацией, и TÜV Rheinland выявил формальные ошибки. Европейское железнодорожное агентство (ERA) впоследствии возбудило официальное дело, хотя не было никаких доказательств дефектов качества или недостатков, связанных с безопасностью.

Новое расписание, которое предварительно вступает в силу 13 декабря, уже включает возобновленное сообщение. Согласно расписанию, поезд отправляется из Берлина около 7:00 утра и прибывает на парижский Восточный вокзал в 14:50. По пути он делает остановки в Галле-ан-дер-Заале, Эрфурте и Страсбурге.

После этой даты ежедневно из Берлина в Париж и из Парижа в Берлин будет курсировать один поезд Intercity Express (ICE). Билеты можно приобрести от 99,99 евро в одну сторону.

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Как сообщал УНИАН, в Южно-Африканской Республике на маршрут вышел грузовой поезд, протяженность которого составляет несколько километров и который претендует на звание самого длинного в истории. Поезд преодолел расстояние в 861 километр, а его длина побила рекорд, который держался еще с 2001 года. Рекордный поезд сформировала железнодорожная компания Transnet Freight Rail (TFR). К рудовозу прицепили 696 вагонов, а общая длина достигла 7,6 км. Поезд отправился из порта Салданья и прибыл к так называемой петле 18 в Северо-Капской провинции.

Как известно, до сих пор рекорд Гиннеса принадлежал австралийской компании BHP Iron Ore. В июне 2001 года её поезд из 682 вагонов длиной 7 км 353 м вез руду в Порт-Гедленд. Таким образом, южноафриканцы опередили конкурентов на 14 вагонов, или примерно на 247 метров. Впрочем, независимого подтверждения нового достижения пока не было.

Двигать такого гиганта пришлось одновременно нескольким локомотивам. Отмечается, что электровозы серии 15E и тепловозы серии 43DE распределили в начале, середине и конце поезда. Они действовали слаженно благодаря системе распределенной тяги с радиоуправлением, которая равномерно дозирует усилие во время разгона и торможения, предотвращая рывки по всему составу.

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