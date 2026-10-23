Трамп заявил, что Маск восстановил доступ Украины к Starlink

При этом он отказался комментировать сообщения о том, что он якобы звонил Маску с просьбой снять ограничения скорости работы терминалов в Украине.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что генеральный директор SpaceX Илон Маск вернул Украине доступ к терминалам Starlink. Об этом пишет Clash Report.

При этом он отказался комментировать сообщения о том, что он якобы звонил Маску с просьбой снять ограничения скорости работы терминалов в Украине.

"Ну, я не хочу говорить, но я знаю, что это была очень интересная ситуация. Так что не хочу комментировать ни так, ни иначе, но у меня с Илоном очень хорошие отношения. Давайте дальше. Ну, я не хочу это комментировать. Да, не хочу это комментировать. Знаете, звонил ли я или кто-то другой - это не имеет значения. Думаю, главное - он всё вернул", - сказал он.

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Журналист ему напомнил, что президент Владимир Зеленский заявил, что удары России минувшей ночью доказывают, что в отношениях с Владимиром Путиным ничего не изменилось и что он не хочет мира.

"Что ж, посмотрим, как все сложится. Такое происходит довольно часто", - ответил Трамп.

Работа Starlink в Украине

Ранее издание WSJ писало, что Трамп позвонил по телефону Маску и попросил убрать ограничения. По данным издания, после этого разговора система начала работать на более высоких скоростях, хотя полностью ее функциональность не восстановили.

По данным СМИ, когда украинского чиновника спросили об этих утверждениях, он ответил, что они "все ложные". По его словам, ограничение скорости в 161 км/ч остается в силе, что серьезно мешает ключевым военным операциям, включая удары на средней дистанции и перехват высокоскоростных дронов.

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