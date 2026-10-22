У Трампа заявили, что переговоры о прекращении войны в Украине продвигаются 'болезненно медленно'

Витакер отметил, что даже кратковременное прекращение боевых действий - на день, неделю или месяц - стало бы позитивным шагом, а полное прекращение войны стало бы значительным достижением.

Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Витакер заявил, что американский лидер Дональд Трамп продолжает работать над прекращением войны России против Украины. Об этом сообщает "Голос Америки".

По его мнению, переговорный процесс продвигается медленнее, чем хотелось бы.

Первоочередной задачей Витакер назвал остановить гибель людей, добиться прекращения огня, а затем договориться об окончательном урегулировании и мирном соглашении.

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"Президент Трамп отметил, что гибнет слишком много людей, слишком много жертв. ... Масштабы разрушений катастрофичны", - сказал постпред.

Он отметил, что даже кратковременное прекращение боевых действий - на день, неделю или месяц - было бы позитивным шагом, а постоянное прекращение войны стало бы значительным достижением.

Витакер констатировал, что в переговорном процессе стороны приближаются к урегулированию, хотя и "мучительно медленно".

"Думаю, мы приближаемся к цели, хотя, безусловно, этот процесс продвигается мучительно медленно", - добавил представитель США при НАТО.

Переговоры по Украине

Ранее лидер РФ Владимир Путин заявил, что Россия и США договорились возобновить трехсторонние контакты, а заодно рассказал о "генетических исследованиях", которые показали, что "россияне и украинцы - это один народ".

По его словам, стороны будут обсуждать вопросы безопасности России и Украины после заключения мирного соглашения, "причем в окончательном варианте, а не в рамках приостановки боевых действий на какой-то короткий промежуток времени".

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