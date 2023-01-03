В области есть повреждения объекта критической инфраструктуры и 28 жилых домов.

За последние четверо суток над Киевской областью было уничтожено около 60 вражеских дронов и более 30 ракет, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в эфире информационного телемарафона.

"Последние четверо суток действительно были очень сложными. Ракетные обстрелы чередовались с ночными атаками дронов. Всего около 60 дронов было уничтожено над Киевской областью в течение последних четырех дней. Также более 30 ракет атаковали область, они также были уничтожены", – рассказал он.

По словам Кулебы, в регионе есть повреждения объектов критической инфраструктуры, но несмотря на это, питание электроэнергией Киевской области происходит в обычном режиме – нет ни экстренных, ни плановых отключений.

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"Кроме того, у нас повреждено 28 жилых домов только за эти четыре дня. Разрушения незначительны. Уже везде отработали комиссии, которые составили акты повреждений этих домов. И органы местного самоуправления будут решать, каким образом быстро помочь владельцам этих домов", – отметил глава ОВА.

Также он сообщил, что во время вражеских атак в Киевской области пострадали два человека, однако это легкие повреждения, обошлось без госпитализации.

Массированные удары по Киеву и области - что известно

29 декабря Россия нанесла массированный удар по Киеву и области с различных направлений крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей.

Обломками ракет, в частности, была повреждена больница в Крюковщине.

Уже ночью 30 декабря Россия выпустила по Киеву десяток иранских дронов-камикадзе. ПВО сбила все вражеские цели.

31 декабря столица дважды попала под российский обстрел. В ночь на 1 января оккупанты выпустили по городу почти 30 беспилотников.

С начала полномасштабного вторжения в Киеве от российских атак погибло 120 жителей.

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