Киев опроверг информацию о восстановлении скорости работы Starlink в Украине, - СМИ

Ограничение скорости в 161 км/ч остается в силе, что серьезно мешает ключевым военным операциям, включая удары на средней дистанции и перехват высокоскоростных дронов.

Система Starlink в Украине по-прежнему работает с ограничением скорости в 161 километр в час. Об этом сообщил украинский чиновник газете Kyiv Independent.

Отмечается, что заявление чиновника противоречит утверждениям, цитируемым газетой Wall Street Journal, которая сообщила, что функциональность Starlink в Украине вернулась в нормальное состояние после телефонного разговора между генеральным директором SpaceX Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом.

Но когда украинского чиновника спросили об этих утверждениях, он ответил, что они "все ложные".

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"В целом ничего нигде не изменилось", - сказал чиновник.

По его словам, ограничение скорости в 161 км/ч остается в силе, что серьезно мешает ключевым военным операциям, включая удары на средней дистанции и перехват высокоскоростных дронов.

Важно, что Украина пытается разобраться в причинах ограничения - и восстановить обслуживание на прежнем уровне скорости - с тех пор, как Starlink был прерван без предупреждения 14 октября.

22 октября Зеленский сообщил журналистам, что ждет ответа от госсекретаря США Марко Рубио Рубио о том, можно ли восстановить связь Starlink до скорости до 400 км/ч. Он пообещал связаться с ним в течение 48 часов, сказал Зеленский, но окончательные ответы могут занять больше времени. Чиновник сказал:

"Может быть, к утру что-то прояснится. На данный момент главным интересным аспектом является то, что нет абсолютно никаких объяснений происходящему. Даже несмотря на то, что это система высшего приоритета".

Starlink для Украины

Ранее СМИ писали, что о граничения работы Starlink в Украине негативно скажутся на бизнесе Илона Маска: после этого, вероятно пострадает доверие коммерческих партнеров SpaceX и они будут искать альтернативы.

Авторы отметили, что независимо от того, какие в итоге причины привели к ограничениям в доступе к спутникам Starlink, такие действия вызывают "обоснованные вопросы о рисках ведения бизнеса с самым богатым человеком на планете".

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