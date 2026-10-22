Под Донбассом продолжается новая война: военные сражаются в старых газопроводах, – The Atlantic

Под зоной боевых действий пролегала сеть из не менее 57 стальных труб, большинство из которых имело диаметр от одного до двух метров.

На поверхности ни одна из сторон не нашла способа продвинуться через так называемую"зону смерти"– новый вид "ничейной земли", шириной в десятки миль, где дроны могут обнаруживать и атаковать любой блиндаж или машину, даже одинокого солдата, с трудом шагающего по полю, сообщает The Atlantic.

"С каждым днём зона уничтожения расширяется, становясь всё шире и смертоноснее. Так какое же решение? Надо спускаться под землю. Там, по крайней мере, дроны тебя не видят. Россияне первыми это поняли и стали пионерами нового подхода к ведению войны. Сейчас мы догоняем их", – рассказал изданию бригадный генерал Игорь Оболенский, командующий подразделением из нескольких тысяч украинских военных.

В статье отмечается, что эти бои, о которых ранее не сообщалось подробно, знаменуют более масштабный сдвиг в ходе войны.

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Издание сообщило, что из-за усиления обстрелов Киева и других городов российскими ракетами и дронами многие мирные жители были вынуждены укрыться под землей.

В частности, в школах оборудовали подземные классы, а часть электросети также перенесена под землю.

Также заводы по производству оружия, как правило, работают в огромных бункерах. А боевые действия происходят под землей – это одно из немногих мест в Украине, которое остается в безопасности от дронов и ракет.

Издание не исключает, что исход этих боев может определить ход войны. Несколько военных офицеров и высокопоставленных чиновников Украины рассказали изданию, что в течение года россияне накапливали запасы и мобилизовывали солдат, готовясь к зимнему наступлению.

Они опасаются, что целью наступления станет прорыв в "зоне смерти" и захват всей восточной Украины, которую Россия уже в следующем году сможет использовать для очередного наступления на центр страны и её столицу.

"Контроль над газопроводной сетью в спорном регионе Донбасса может дать России решающее преимущество в зимней кампании", – отметил Оболенский.

Его войска, входившие в состав военного корпуса под названием "Хартия", осознали важность трубопроводной сети весной 2025 года, когда российские войска использовали её, чтобы проникнуть в тыл украинских войск и осуществить серию внезапных атак.

"Они вылезали из-под земли, словно дьяволы", – вспомнил Оболенский.

Указывается, что враги проникали, как правило, в плохую погоду, когда беспилотникам было трудно обнаружить выходящих из-под земли россиян.

Издание рассказало, что сначала украинцы реагировали на это, играя в смертельную игру "бей крота".

"Мы пытались найти их точки выхода и уничтожали их, когда они выходили на поверхность. Но они просто продолжали появляться в нескольких километрах за нашими линиями и атаковать нас", – добавил Оболенский.

В статье указывается, что для того, чтобы лучше понять масштабы угрозы, генерал запросил у государственной энергетической компании Украины карты сети трубопроводов.

Документы продемонстрировали всю серьезность опасности: под зоной боевых действий пролегала сеть как минимум из 57 стальных труб, большинство из которых имело диаметр от одного до двух метров.

Издание пояснило, что на протяжении десятилетий такие трубы использовались для транспортировки газа с сибирских месторождений к потребителям в Украине и других регионах Европы.

В начале прошлого года Украина прекратила эту торговлю с Россией. После этого трубопроводная сеть перешла в режим простоя, но не надолго.

Издание сообщило, что по состоянию на эту неделю, после примерно шести месяцев подземных боевых действий, отряд "Хартия" восстановил контроль над примерно девятью милями трубопроводов на северо-востоке Украины в рамках операции под кодовым названием "Велес" – в честь славянского бога подземного мира.

Оболенский назвал это первым успешным контрнаступлением, которое когда-либо проводилось в таких условиях.

Однако он понимает, что потребуется ещё много таких операций, чтобы освободить сеть трубопроводов, контролируемую Россией.

"На данный момент Украина отбила два участка. Десятки других остаются в руках России", – добавляется в статье.

Использование газопровода на фронте

Ранее УНИАН сообщал, что бойцы 71-й бригады ДШВ взяли в плен российского оккупанта в Сумской области, который оказался на территории Украины, преодолев 28 километров по газопроводу. Россиянин был осужден за убийство и кражу, а контракт с армией РФ он подписал в колонии. Чтобы незаметно добраться до назначенного района, группу российских оккупантов отправили через газопровод длиной 28 км и диаметром около 1,4 метра. По его словам, путь по трубе длился двое суток, а из-за роста 1,89 метра большую часть расстояния он преодолевал в согнутом положении. После выхода из трубы оккупанты еще примерно две недели ждали приказа.

Также мы писали, что бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак пояснил, что, поскольку большинство коммуникаций в Украине строилось в период Советского Союза, вся проектная документация хранится в Москве. Поэтому, по мнению эксперта, у врага есть преимущество в этом вопросе. Ступак признал, что противник тщательно проверяет и анализирует эту документацию, чтобы понять, где они могут использовать эту информацию для достижения результата.

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