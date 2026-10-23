Перу меняет систему посещения знаменитого Мачу-Пикчу: что следует учесть туристам

Министерство культуры Перу отменило систему предварительного бронирования билетов на этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мачу-Пикчу - одно из "новых семи чудес света" - входит в список мест, которые мечтают посетить многие путешественники. Об этом пишет euronews.

Министерство культуры Перу отменило систему предварительного бронирования билетов на этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Теперь на оформление покупки на официальном сайте - Tu Boleto - отводится всего 15 минут. Если за это время оплата не будет произведена, бронь аннулируется, а билет снова поступает в продажу.

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Поскольку билеты теперь именные, для входа на территорию Мачу-Пикчу необходимо, чтобы данные в вашем удостоверении личности полностью соответствовали данным в билете.

Как пояснили в Министерстве культуры, это изменение было введено для того, чтобы "информация о наличии мест на платформе соответствовала билетам, которые действительно доступны для покупки".

Отмечается, что новая система продажи билетов запущена в тестовом режиме: по его итогам 15-минутный лимит на оформление покупки может быть пересмотрен (увеличен или уменьшен).

Строгие ограничения на количество посетителей цитадели Мачу-Пикчу остаются в силе: в высокий сезон допускается до 5600 человек в день, в низкий - до 4500. Для маршрута "Тропа инков" (Inca Trail) установлен лимит в 750 посетителей в день.

Кроме того, ежедневно 1000 билетов поступает в продажу в кассе DDC-Cusco в поселке Мачу-Пикчу (Machupicchu Pueblo) - эти билеты можно использовать на следующий день после покупки.

Как добраться до Мачу-Пикчу

Путешественникам из Европы сначала нужно долететь до столицы Перу - Лимы, а оттуда - совершить внутренний перелет в Куско.

Из Куско можно добраться на поезде или автобусе до Агуас-Кальентес (поселка Мачу-Пикчу), откуда к самой цитадели ведет пешеходная тропа или автобусный маршрут. Прямые рейсы в Лиму выполняются из Мадрида, Барселоны, Парижа и Амстердама.

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