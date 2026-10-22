У Польши возникли очень серьезные проблемы с южнокорейскими танками, – СМИ

Бригада, отвечающая за охрану польской границы с Калининградской областью РФ, оказалась небоеспособной.

Польская армия, по всей видимости, столкнулась с проблемами технической готовности южнокорейских танков K2GF. Об этом пишет Defence Express.

Речь идет о том, что в 9-й бронекавалерийской бригаде, которая одной из первых получила эту технику и дислоцируется в городе Бранево, около 30 машин из 58, по сообщениям польских СМИ, не выполняют задачи по назначению. В то же время в польском Агентстве вооружений уверяют, что уровень технической готовности этих танков соответствует показателям других образцов военной техники, а неисправности устраняются совместно с подрядчиками.

"Как оказалось, 30 из 52 основных боевых танков K2 этого подразделения сейчас стоят буквально "под забором" и никак не могут использоваться по прямому назначению. Но сами поляки считают, что это нормальная ситуация, и "так и должно быть". Хотя речь идет об образце вооружения, сам факт закупки которого и условия оплаты вызвали определенные внутренние дискуссии", – сообщает Defence Express.

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В частности, по данным польского издания Defence24, информацию о неисправных танках обнародовал журналист радиостанции Radio Zet Мариуш Гиршевский. В ответ на запрос журналистов пресс-секретарь Агентства вооружений Гжегож Полак заявил, что южнокорейские K2 в польской армии демонстрируют такой же уровень технической готовности, как и другие виды вооружения. По его словам, все выявленные технические проблемы решаются в сотрудничестве с производителями и другими подрядчиками.

Перевооружение одного из батальонов 9-й бронекавалерийской бригады в Бранево на танки K2 завершилось в 2025 году. Помимо этого подразделения, такие машины используют 15-я и 20-я механизированные бригады Вооруженных сил Польши.

Как отмечает Defence Express, ситуация с технической готовностью танков в Бранево вызывает особое беспокойство с учетом задач бригады. По информации из открытых источников, она отвечает за прикрытие польской границы с Калининградской областью РФ. Поэтому вопрос реальной боеспособности её танкового парка имеет особое значение.

Пока неизвестно, касается ли проблема примерно половины неисправных машин только 9-й бригады или аналогичная ситуация сложилась также в 15-й и 20-й механизированных бригадах. Открытых данных о техническом состоянии танков K2 в других польских подразделениях нет, констатируют аналитики.

Закупка этих машин и планы по организации их производства в Польше уже сопровождались спорами. Как отмечают аналитики, в 2024 году возникли дискуссии относительно возможного места производства танков, а в 2026 году польская и южнокорейская стороны не пришли к соглашению об условиях локализации производства, считают эксперты.

"По актуальным данным, поляки уже получили 180 танков южнокорейского производства K2 и должны получить ещё как минимум 64 локализованных танка K2PL, которые от базовой версии должны отличаться значительной степенью локализации производства в Польше, наличием бортового РЭБ, комплекса активной защиты Trophy и дистанционно управляемого модуля с 12,7-мм пулеметом", – говорится в статье.

Новости вооружений

Напомним, компания Nebesa Aerospace (Чехия) представила беспилотный суборбитальный космоплан NEBESA собственной разработки, предназначенный для испытаний, исследований и оборонных задач. Представитель компании Войтех Кубуш рассказал, что космоплан создан по аэродинамической схеме "безхвостка" с дельтаобразным крылом вытянутой формы. Разработчики использовали жидкостный ракетный двигатель с максимальной тягой 9 кН.

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