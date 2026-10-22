Украина предлагает три варианта гарантий безопасности после войны, – Зеленский

Вступление Украины в НАТО было бы выгодно даже для России, подчеркнул президент.

Украина рассматривает три варианта гарантий безопасности после завершения войны. Об этом во время встречи с премьер-министром Финляндии заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНИАН.

"Мы говорим о том, что это комплекс гарантий. Есть НАТО, все рассчитывают на это. Но и НАТО, и прямые гарантии Соединенных Штатов Америки, которые сейчас обсуждаются с американцами. Там есть пятая поправка. И коалиция желающих, в рамках которой предусмотрены гарантии безопасности Европы со стороны США", – сказал президент.

Он отметил, что все эти гарантии можно создать на основе сильной украинской армии. Президент подчеркнул, что речь идет как о количественном, так и о качественном составе Сил обороны, на что потребуется "немалое финансирование".

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"Коллеги из Европы и Америки об этом знают. У нас все уже просчитано. И с финансированием, и с соответствующим количеством наших воинов, чтобы наше государство было спокойно", – добавил Зеленский.

Президент отметил, что среди вариантов гарантий безопасности также есть и вопрос вступления в НАТО, который, по его словам, может быть выгоден и Альянсу, и РФ.

"Мы считаем, что это важно. Мы с нашей армией важны для НАТО. Так же, как и НАТО очень важно для безопасности Украины. Мы пока не говорим об этом подробно. Но с партнерами мы это обсуждаем. Я считаю, что это, если честно, нужно и россиянам – наше вступление в НАТО. Потому что для них это большая безопасность, чем Украина вне НАТО", – подчеркнул президент.

Он также прокомментировал вопрос мирных переговоров с РФ. По словам президента, завтра он ожидает разговора со спецпредставителем США Стивом Виткоффом.

"Завтра-послезавтра я хочу получить сигналы от Рубио по тем вопросам, которые были подняты в нашем диалоге сутки назад. Первые сигналы Кушнер передал мне по дороге в Киев. Он сказал, что они обсудили это с Россией, и та поддерживает встречу в трехстороннем формате – Америка, Украина, Россия. Встреча в ноябре на высоком уровне технических команд", – рассказал президент.

Мирные переговоры: другие важные новости

Ранее в Кремле сообщили, что в их переговорную группу должны войти помощник кремлевского диктатора Владимир Мединский, а также военные. Окончательный состав делегации должен утвердить Путин.

Отметим, что ранее президент Зеленский заявил о готовности пойти на мирное соглашение с РФ при условии контроля россиянами над частью территорий Украины. Президент также подчеркнул, что РФ не добилась никаких успехов в Украине в течение этого года.

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