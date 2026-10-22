Российский 'Филин' может лететь на 1200 км, и ему не нужен дронопорт, – Флэш

Им не нужны дронопорты, многие из них можно запускать с вертолетов и БПЛА.

Российские ракеты "Филин" могут летать на расстояние до 1200 километров со скоростью до 800 км/ч и нести более мощную боевую часть, чем"Шахед". Об этом сообщил советник президента по вопросам технологий Сергей (Флэш) Бескрестнов.

"Я уже давно прогнозировал, что наш противник делает ставку на будущее не на реактивные "Шахеды", а на дешевые крылатые ракеты. Они быстрее, маневреннее, могут летать на низких высотах и нести более мощную боевую часть, чем "Шахед". Им не нужны дронопорты, многие из них можно запускать с вертолетов и БПЛА. И главное – их можно производить из российских узлов", – отметил он.

Флеш напомнил, что мы уже знаем о "Герань-5", "Бандероль", "Дань-Т", "Дань-М", С71М, реактивный "УМПБ-5" и вот снова в Украине заметили новую ракету "Филин".

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"Филин" может летать на расстояние до 1200 километров со скоростью до 800 км/ч. Вес боевой части сопоставим с 1–2 "Шахедами". Высота полёта – до 6 км. Производит ракету уже другое предприятие – АО "НПО "МОЛНИЯ". Оно известно нам в контексте производства КАБ. Интересно, что реактивный двигатель на ракете российский. Он уже используется в С71 и "Бандероль", – рассказал советник президента.

Ракета "Филин" – что известно

Как сообщал УНИАН, Россия начала применять новую крылатую ракету "Филин". По данным самих оккупантов, её максимальная скорость – 800 километров в час, а дальность полёта – до 1 200 километров. "Филин" может лететь как на сверхнизких высотах, так и подниматься до 6 километров.

ГУР сообщило, что "Филин" – это разработка российского научно-производственного объединения "Молния". Эта компания входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение" – одного из крупнейших оборонных концернов РФ.

По словам украинских разведчиков, "Филин" – это еще одна попытка россиян создать дешевое ракетное оружие с реактивной тягой и запуском с земли.

Корпус ракеты изготовлен из углепластика и стеклопластика, а отдельные детали "Филина" печатаются на 3D-принтере. Длина ракеты – 3,5 метра, размах крыльев – 3 метра.

Существуют две версии этой ракеты – с боеголовкой весом 50 и 100 килограммов. "Филин" запускают с наземной пусковой установки – с помощью порохового ускорителя.

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