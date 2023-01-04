Авиация оккупантов тренируется к нанесению новых ударов по украинским областям.

Россия готовится к следующему массированному удару по Украине, о чем свидетельствует подготовка экипажей авиации захватчиков, рассказал в интервью РБК-Украина представитель ГУР МО Вадим Скибицкий.

Он не стал указывать каких-то точных дат, когда ждать массированной атаки оккупантов, но допустил, что она может произойти и раньше 9-10 января.

"Это будет зависеть от того, сколько они будут применять ракет, сколько на сегодня у них готово. Мы видим, что сейчас авиация тренируется, перелетает с одного аэродрома на другой, есть тренировка экипажей по нанесению ударов за минувшие сутки. Так что идет процесс подготовки к следующему обстрелу", - сказал он.

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Также Скибицкий добавил, что россияне учитывают и погоду.

"Сейчас как раз нормальная погода именно для применения более высокоточного вооружения. "Шахеды" сейчас, как правило, работают в темное время, а ракетное вооружение может применяться в течение суток. И сейчас погода, по крайней мере в Киеве, подходящая", - ответил Скибицкий.

Массированные удары по Украине

С 29 декабря по 1 января Россия нанесла несколько новых крупных воздушных ударов по Украине, в том числе терроризируя украинские регионы иранскими дронами ночью.

В Воздушных силах ВСУ заявляли об успешном сбитии ракет и БПЛА врага, а россиянам не удалось устроить украинцам блэкаут на новогодние праздники.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что ночными атаками по Украине Россия пытается истощить украинскую ПВО.

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