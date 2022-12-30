Силы ПВО сбили все беспилотники, запущенные по Киеву и области.

В Киевской области в результате атаки дронов попаданий в объекты инфраструктуры нет. А в Киеве один из баражирующих боеприпасов Shahed попал в административное здание в Голосеевском районе.

Как сообщил председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, атака была совершена дронами-шахедами.

"Россия снова целилась по нашим объектам инфраструктуры. Силы ПВО отбили беспилотники. Предварительно, попаданий нет. На местах сбития работают экстренные службы", - написал Кулеба.

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По сообщению Киевской городской военной администрации (КМВА), ночью в Киеве один из баражирующих боеприпасов Shahed попал в административное здание в Голосеевском районе, в результате чего оно частично разрушено.

"В жилом доме рядом есть повреждения окон, информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

Начальник КМВА Сергей Попко подчеркнул, что ночью враг продолжал совершать массированные воздушные нападения на столицу Украины. "После вчерашнего ракетного обстрела, не принесшего агрессору результатов, ночью столица выдержала атаку иранских БПЛА Shahed. В воздушном пространстве Киева было зафиксировано 5 вражеских беспилотников. Силы ПВО осуществили огневое поражение всех целей", - сообщил он.

Атака на Киев дронами-камикадзе

В 2:13 в Киеве была объявлена воздушная тревога. Российские оккупанты атаковали Киев и Киевскую область дронами. Киевлян и жителей области предупредили о работе ПВО.

Кроме этого украинские защитники ночью сбили 10 вражеских ударных дронов в Днепропетровской и Запорожской областях. Это были дроны типа "Шахед" и "Марлин".

Иранские дроны в войне против Украины

Российская армия активно применяет иранские беспилотники типа Shahed для ударов по украинским городам и объектам критической инфраструктуры, а также разведывательно-ударные Mohajer-6.

По информации СМИ, Россия и Иран договорились о производстве дронов на территории РФ. Первую партию БПЛА Иран продал РФи летом.

19 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Россия получила от Ирана еще одну партию Shahed в количестве 250 единиц.

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