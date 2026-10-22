Графики отключений света: когда не будет электроэнергии 23 октября

В пятницу, 23 октября, в отдельных регионах Украины будут вынуждены вводить ограничения на потребление электроэнергии. Об этом сообщает "Укрэнерго".
Время действия ограничений:
- 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (в объеме от 1 до 2 очередей);
- 06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности.
Ограничения связаны с последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре.
"Ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", – добавили в "Укрэнерго".
Графики отключений – Киевская область
ДТЭК обнародовал графики отключений для Киевской области. Свет будут отключать во всех очередях потребителей, от 4 до 8 часов в сутки.
При этом у большинства потребителей свет будут отключать дважды в день, а у некоторых – только один раз.
Графики отключений – Сумская область
Завтра в Сумской области будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК "Укрэнерго". Свет будет отсутствовать, в зависимости от группы, от 2 до 8 часов.
Графики отключений – Черкасская область
Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих ракетно-дроновых атак по распоряжению НЭК "Укрэнерго" 23 октября с 06:00 до 24:00 в Черкасской области будут введены графики почасовых отключений (ГПВ). В зависимости от очереди свет будет отключаться от 4 до 6 часов в сутки.
Часы отсутствия электроснабжения:
1.1 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00, 22:00 – 24:00
1.2 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00, 22:00 – 24:00
2.1 06:00 – 08:00, 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00
2.2 06:00 – 08:00, 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00
3.1 08:00 – 10:00, 14:00 – 16:00, 20:00 – 22:00
3.2 08:00 – 10:00, 14:00 – 16:00, 20:00 – 22:00
4.1 08:00 – 10:00, 14:00 – 16:00, 20:00 – 22:00
4.2 08:00 – 10:00, 14:00 – 16:00, 20:00 – 22:00
5.1 12:00 – 14:00, 18:00 – 20:00
5.2 12:00 – 14:00, 18:00 – 20:00
6.1 12:00 – 14:00, 18:00 – 20:00
6.2 12:00 – 14:00, 18:00 – 20:00
Ситуация в энергетике – главное
Этой ночью и утром российские войска вновь нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины. Под обстрелами оказались объекты в Полтавской, Волынской и Ровенской областях.
Из-за российских обстрелов возникли новые перебои с электроснабжением в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях. В результате атаки на Харьковскую область погиб работник энергетической отрасли.
Как сообщил энергетический эксперт Юрий Корольчук, в случае понижения температуры ниже нуля зимой отключения электроэнергии по всей Украине могут длиться не менее 12 часов в сутки. По худшему сценарию в отдельных регионах ограничения электроснабжения могут достигать 20 часов в сутки.