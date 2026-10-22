Графики отключений света: когда не будет электроэнергии 23 октября

Ограничения связаны с последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре.

В пятницу, 23 октября, в отдельных регионах Украины будут вынуждены вводить ограничения на потребление электроэнергии. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Время действия ограничений:

06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (в объеме от 1 до 2 очередей);

06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности.

Ограничения связаны с последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре.

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"Ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", – добавили в "Укрэнерго".

Графики отключений – Киевская область

ДТЭК обнародовал графики отключений для Киевской области. Свет будут отключать во всех очередях потребителей, от 4 до 8 часов в сутки.

При этом у большинства потребителей свет будут отключать дважды в день, а у некоторых – только один раз.

Графики отключений – Сумская область

Завтра в Сумской области будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК "Укрэнерго". Свет будет отсутствовать, в зависимости от группы, от 2 до 8 часов.

Графики отключений – Черкасская область

Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих ракетно-дроновых атак по распоряжению НЭК "Укрэнерго" 23 октября с 06:00 до 24:00 в Черкасской области будут введены графики почасовых отключений (ГПВ). В зависимости от очереди свет будет отключаться от 4 до 6 часов в сутки.

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00, 22:00 – 24:00

1.2 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00, 22:00 – 24:00

2.1 06:00 – 08:00, 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00

2.2 06:00 – 08:00, 10:00 – 12:00, 16:00 – 18:00

3.1 08:00 – 10:00, 14:00 – 16:00, 20:00 – 22:00

3.2 08:00 – 10:00, 14:00 – 16:00, 20:00 – 22:00

4.1 08:00 – 10:00, 14:00 – 16:00, 20:00 – 22:00

4.2 08:00 – 10:00, 14:00 – 16:00, 20:00 – 22:00

5.1 12:00 – 14:00, 18:00 – 20:00

5.2 12:00 – 14:00, 18:00 – 20:00

6.1 12:00 – 14:00, 18:00 – 20:00

6.2 12:00 – 14:00, 18:00 – 20:00

Ситуация в энергетике – главное

Этой ночью и утром российские войска вновь нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины. Под обстрелами оказались объекты в Полтавской, Волынской и Ровенской областях.

Из-за российских обстрелов возникли новые перебои с электроснабжением в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях. В результате атаки на Харьковскую область погиб работник энергетической отрасли.

Как сообщил энергетический эксперт Юрий Корольчук, в случае понижения температуры ниже нуля зимой отключения электроэнергии по всей Украине могут длиться не менее 12 часов в сутки. По худшему сценарию в отдельных регионах ограничения электроснабжения могут достигать 20 часов в сутки.

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