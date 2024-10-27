По словам одного из военных, такой танк, вероятно, является одним из лучших, которые есть в РФ.

Бойцы механизированного батальона "К2" 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы затрофеили российский экспортный танк Т-90С. Соответствующее видео опубликовал танкист батальона Александр Афанасьев в своем Instagram.

"Пожалуй, один из лучших танков, которые я видел от РФ, экспортная версия нового Т-72б3м. Если с "леопардами" не получилось, то враг всегда нас радует свежей техникой. Трофей знатный, К-2 выражает благодарность "Уралвагонзаводу" за сделанные выводы", - написал военный.

В то же время исследователь бронетехники Андрей Тарасенко отметил, что наиболее заметным отличием Т-90С от Т-90А является трапециевидный "индийский" блок ДЗ, устанавливаемый вместо малополезного прожектора "Штора".

Вторым отличием является то, что все надписи внутри танка написаны на английском.

Танк Т-90C, который захватили наши воины, оснащен антидроновим "мангалом", средствами радиоэлектронного противодействия, телевизионными камерами для осмотра и самодельным тралом.

Захват российской техники - последние новости

Как сообщал УНИАН, в сентябре украинские военные захватили российский танк Т-90 "Прорыв", стоимость которого составляет полтора миллиона долларов. Тогда воины ВСУ отмечали, что внутри чувствовался запах краски, что говорит о том, что техника только-только начала использоваться в бою.

Также сообщалось, что во время операции в Курской области украинские десантники затрофеили немало вражеских танков, среди которых новейший Т-90М, четыре машины Т-80БВМ и два Т-72.

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