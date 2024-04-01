Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV) - одна из самых амбициозных военных программ современных Соединенных Штатов.

Сухопутные силы США заключили новый контракт с компанией BAE Systems стоимостью 754 млн долл на второй этап серийного производства бронированных гусеничных машин AMPV. Об этом сообщает официальный сайт BAE Systems.

Линейка AMPV должна заменить старый M113. "Крайне важно, чтобы мы продолжали заменять M113 и делали это такими темпами, которые обеспечат солдатам непревзойденные возможности на современном поле боя", - заявил руководитель программы AMPV компании BAE Systems Билл Шихи.

Контракт ознаменовал начало второго этапа серийного производства новых бронемашин: он рассчитан на период с марта 2026 по февраль 2027 года. Сейчас AMPV выпускают в пяти вариантах, включая бронетранспортер, миномет, машину медицинской эвакуации и командно-штабную машину.

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AMPV - справка

Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV) - программа Сухопутных сил США, которая является подпроектом программы Next Generation Combat Vehicle.

В 2014 году армия США выбрала предложение BAE Systems для замены более 2800 M113, состоявших на вооружении. AMPV разработали на базе БМП Bradley. Сборку первого серийного бронетранспортера AMPV компания BAE Systems завершила в 2020-м.

Первые AMPV армии США поставили в марте 2023 года. В том же году началось серийное производство Armored Multi-Purpose Vehicle.

США разрабатывают боевые машины будущего

Напомним, недавно американцы показали концепты боевых бронемашин завтрашнего дня. В частности, предствили концепт БМП XM-30, которая может заменить Bradley.

Ее хотят оборудовать гибридной силовой установкой, а главной особенностью БМП станет мощная 50-мм автоматическая пушка. Экипаж машины - два человека, десантное отделение рассчитано на 6 человек.

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