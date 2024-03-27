Кроме того, американцы продемонстрировали замену для БМП Bradley и наземные робототехнические комплексы.

Американцы показали концепты целого ряда боевых машин, среди которых - новая версия знаменитого танка Abrams, получившая название M1E3. Об этом говорится в материалах конференции Industry Day 2024.

Новая версия M1 является почти новым танком. Согласно планам, масса боевой машины должна уменьшиться до 60 т (масса современной версии M1A2SEP v.3 - почти 67 т).

Экипаж танка уменьшится с четырех человек до трех: этого достигнут за счет установки автомата заряжания. Кроме того, M1E3 получит комплекс активной защиты и гибридную электрическую силовую установку.

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При этом американцы не хотят менять калибр пушки: как и раньше, он будет составлять 120 мм. Обновленный Abrams может появиться примерно в 2030 году.

Кроме него, американцы показали концепт БМП XM-30, которая может сменить Bradley, а также наземных боевых роботов. БМП тоже хотят оборудовать гибридной силовой установкой, а главной ее особенностью станет мощная 50-мм автоматическая пушка. Экипаж машины будет состоять из двух человек, десантное отделение рассчитано на 6 человек.

Что касается наземных роботов, то они могут иметь как противотанковое, так и противопехотное вооружение. Управлять ими будет боевая машина AMPV, которая пришла на замену M113. Появиться XM-30 и робототехнические платформы должны появиться в 2028-2029 годах.

Украина применяет Abrams на фронте

Ранее появились кадры применения танков Abrams в войне против россиян. Насколько можно судить, речь не идет об одной из самых новых версий боевой машины, но с другой стороны таких M1 у американцев чрезвычайно много.

Напомним, Украина начала получать танки Abrams от США осенью прошлого года. Всего американцы передали 31 такой танк.

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