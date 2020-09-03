Компания BAE Systems завершила сборку первого серийного бронетранспортера AMPV (Armored Multi-Purpose Vehicle), который должен будет заменить в американских войсках устаревший БТР М113 времен Холодной войны.
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Как сообщается на сайте компании, первая машина сошла с производственной линии и готова к поставке в войска. Предполагается, что машины семейства AMPV будут иметь несколько модификаций и использоваться в армии для решения широкого спектра задач.
Первой в войска поступит командно-штабная машина на базе AMPV, которая будет нести оборудование для гибкого управления войсками и связи на поле боя. Предполагается также создание на этой платформе машины общего назначения, мобильного миномета, эвакуационной машины и машины для оказания медпомощи – «операционной на гусеницах».
Согласно контракту, заключенному в 2018 году, BAE Systems поставит американской армии более 450 новых машин AMPV различных модификаций.
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