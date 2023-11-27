Спикер ВС ВСУ отметил, что противовоздушная оборона россиян годами развивалась и модернизировалась.

Российские оккупанты чуть ли не ежедневно отчитываются о сбитии беспилотников над территорией РФ или временно оккупированного Крыма. Хотя цифры в своих отчетах захватчики завышают, говорить об изношенности систем ПВО у противника – ни к чему.

Такое заявление сделал в интервью изданию "Новинарня" спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Россия является производителем этих систем. У страны-агрессора еще есть деньги на то, чтобы производить и восстанавливать комплексы ПВО. Он отметил, что ПВО россиян годами развивалась, модернизировалась.

"У них "Осы" и "Торы" модернизированы. "ТОРов", кстати, несколько модификаций. У них есть "Бук-М1", "Бук-М2", "Бук-М3". Они имеют комплексы "Панцирь", С-300, С-350, С-400. Да, мы их прореживаем неплохо. Но у них и страна большая. Все эти комплексы должны защищать и Дальний Восток, и северные территории, и объекты инфраструктуры, дворцы и бункеры Путина. Нужна защита и городам стратегическим – Москва, Петербург, Калининград. Поэтому России свою ПВО приходится распылять", – объяснил Игнат.

Однако основную часть своей ПВО россияне сосредоточили в Украине – во временно оккупированном Крыму, а также на Донецком и Южном направлении. По словам представителя Воздушных сил, "вся лучшая российская ПВО стоит сейчас здесь и уничтожается нашими ракетами HARM, Storm Shadow, ATACMS и тому подобное".

Говоря о том, могут ли россияне перехватывать ракеты HIMARS и Storm Shadow, Игнат ответил утвердительно. Однако подчеркнул, что есть определенные хитрости, которые используют украинские воины, чтобы ракета долетела до цели.

"Да, россияне могут уничтожать и перехватывать HIMARS. Могут. У них есть комплексы, способные по их тактико-техническим характеристикам работать против баллистики. Это понятно. Они могут сбивать и крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP, потому что это дозвуковая ракета. Но мы же не просто так выпускаем эти ракеты, чтобы их сбили... Есть определенные хитрости, тактические приемы, которые применяют наше командование и пилоты", – резюмировал он.

Война в Украине: важные новости

В течение суток, 27 ноября, на фронте произошло почти 80 боевых столкновений. Больше всего атак со стороны врага произошло на Авдеевском и бахмутском направлениях. В свою очередь, Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области, отметили в Генштабе ВСУ.

Тем временем представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что с помощью систем ПВО Patriot Украина сбила уже 15 ракет "Кинжал", которые еще несколько месяцев назад мир считал "непобедимыми".

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