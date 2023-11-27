На Бахмутском направлении враг активизировал использование дронов-камикадзе.

Российские оккупанты продолжают вести активные наступательные действия в зоне ответственности ОСУВ "Хортица".

"На Купянском направлении для штурмов украинских позиций используют подразделения, сформированные из бывших заключенных шторм, шторм z, шторм v. Фиксируется присутствие бывших так называемых "вагнеров", которые тоже приобщаются к штурмам", - сообщил генерал-полковник, командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский в Telegram.

По его словам, никаких успехов на данном направлении российские оккупанты не имеют. Генерал добавил, что боевые действия продолжаются недалеко от Ивановки, Синьковки Харьковской области.

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Сырский отмечает, что на Лиманском направлении враг пытается штурмовать в районе Серебрянского леса. При этом активно применяет бомбардировочную, истребительную авиацию и вертолеты огневой поддержки.

"На Бахмутском направлении российские оккупанты не оставляют попыток вытеснить украинские подразделения с позиций в Клещиевке. На этом направлении российские оккупанты активизировали использование дронов-камикадзе", - рассказал командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины и добавил, что никаких успехов враг не добивается.

Сырский проинформировал, что с начала ноября российские оккупанты потеряли 8690 личного состава. При этом уничтожено или повреждено было 1002 единицы военной техники, из которых 109 танков, 175 боевых бронированных машин и более двухсот артиллерийских систем и минометов различного калибра.

Война в Украине - "вагнеровцы" на фронте

Как сообщал УНИАН, 23 ноября британская разведка сообщила, что в РФ наблюдаются признаки реабилитации отдельных членов частной военной кампании"Вагнер" после неудачного мятежа Евгения Пригожина в июне 2023 года.

В частности, 14 ноября 2023 отдельной группе "вагнеровцев" выдали официальные удостоверения ветеранов. Это первый случай, когда членов "Вагнера" официально признали ветеранами.

В то же время по данным ISW, бывшие "вагнеровцы" отказываются служить в российской армии.

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