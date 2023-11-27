Всего в течение этих суток на передовой произошло 79 боестолкновений.

Российские оккупационные войска вели штурмовые действия на нескольких направлениях фронта. Больше всего враг атаковал сегодня на Авдеевском и Бахмутском направлениях – Силы обороны Украины отбили там 47 штурмов.

Об этом сообщается в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ. Всего в течение суток произошло 79 боевых столкновений.

"На Бахмутском направлении украинские защитники отбили 26 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области... На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия восточнее Новобахмутовки, северо-восточнее Бердычей, Авдеевки, Опытного, Северного и южнее Тоненького Донецкой области, где Силами обороны отбита 21 атака", – говорится в сообщении.

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По данным Генштаба, на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отражено 3 атаки. На Лиманском направлении противник штурмовал в районах Стельмаховки, Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Ямполовки, Торского Донецкой области. Здесь наши воины отбили 12 атак.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши воины отбили 9 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. На Запорожском направлении противник 2 раза безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Работино Запорожской области.

"Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение оккупантам", – отмечает Гештаб.

На Волынском и Полесском, а также Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

В Генштабе добавили, что в эти сутки враг нанес 1 ракетный и 3 авиационных удара, совершил 13 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В то же время подразделениями ракетных войск ВСУ нанесено поражение по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Война в Украине: актуальные новости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в течение последних месяцев на передовой произошли самые ожесточенные бои с начала полномасштабного вторжения РФ. И это несмотря на то, что линия фронта существенно не изменилась.

Также сегодня стало известно об очередной успешной операции украинской разведки, направленной против тыловых сил врага. Речь идет об атаке дронов на Смоленский авиационный завод.

Между тем начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, комментируя ситуацию возле Авдеевки, которую враг пытается захватить уже длительное время, сообщил, что оккупанты начали активные штурмы города еще с двух направлений. Захватчики применяют там много артиллерии и – несмотря на неблагоприятные погодные условия – много авиации. Продолжаются очень серьезные бои.

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