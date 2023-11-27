Впервые это произошло 4 мая 2023 года, напомнил Юрий Игнат.

С момента получения современных образцов систем противовоздушной обороны от западных партнеров Украина смогла сбивать вооружение оккупантов, противодействовать которому ранее не могла. Это, в частности, касается и ракет "Кинжал", которые еще несколько месяцев назад считались "непобедимыми".

"Сейчас мы уже имеем 15 сбитых "Кинжалов". Плюс еще десятки сбитых баллистических ракет, которые летели на Киев. Patriot себя показал", – подчеркнул представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью изданию "Нов инарня".

Он напомнил, что впервые это произошло 4 мая 2023 года.

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Кроме того, с помощью этих систем удалось уничтожить несколько единиц вражеской авиации. На тот момент она находилась в небе над Брянской областью РФ. Это произошло 13 мая – в тот день россияне потеряли как минимум по одному Су-34 и Су-35, два редких вертолета РЭБ Ми-8МТПР-1, а также один Ми-8.

"Это была блестящая операция под руководством командующего Воздушных Сил. Благодаря нестандартным решительным действиям подразделения ЗРК Patriot за пять минут уничтожили сразу пять бортов на Брянском направлении, откуда они тогда бомбили управляемыми авиабомбами наши северные регионы", – добавил Игнат.

ПВО Украины: последние новости

Во время мощной атаки РФ на Украину западные СМИ "засветили" работу современных систем ПВО в Киеве, несмотря на запрет снимать работу военных по вражеским дронам. Вероятно, на кадры изданий попали ультрасовременные системы Skynex или Skyranger. Однако таких систем пока нет даже на вооружении самой Германии.

Тем временем Украина продолжает усиливать защиту неба на фоне приближающейся зимы и прогнозов относительно повторных атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. Некоторые системы берут в аренду на время холодов.

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