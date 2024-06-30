Сотрудничество с Rheinmetall: в Украине уже восстанавливают первые немецкие боевые машины

В планах компаний реализация еще ряда совместных проектов, в том числе одного масштабного.

В Украине уже восстанавливают немецкие боевые машины. Это происходит в рамках совместного предприятия с немецким концерном Rheinmetall. Об этом заявил генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин в интервью АрмияInform.

"На сегодня из всех наших иностранных партнеров именно с Rheinmetall мы больше всего продвинулись. За короткое время мы прошли путь от заключения соглашения и регистрации совместного предприятия в октябре 2023 года до начала работы производственных мощностей. Это был достаточно непростой путь, но первые немецкие боевые машины уже восстанавливаются на территории Украины", - сказал Сметанин.

Гендиректор "Укроборонпрома" также отметил, что в планах также дальнейшее развитие и углубление взаимодействия. В краткосрочной перспективе - перейти к ремонту артиллерийских систем.

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Кроме того, запланирован большой проект - изготовление на площадке совместного предприятия новейших немецких БМП Lynx - многоцелевой бронированной гусеничной платформы, которая имеет большой потенциал и будет крайне полезной для Сил обороны Украины.

Такой быстрый скачок от восстановления техники до ее производства свидетельствует о высоком потенциале партнерства с немецкими оружейниками и о доверии к уровню профессионализма украинской оборонки. По его словам, украинские специалисты доказали международным партнерам, что способны выполнять работы высокой сложности.

"Иностранцы имеют собственные современные технологии, которые значительно отличаются от привычных для нас. Однако украинские профессионалы приобрели большой опыт ремонта бронетехники после повреждений в боях, которых не было со времен Второй мировой войны. Поэтому их освоение не стало проблемой", - сказал Сметанин.

Деятельность Rheinmetall в Украине

В первой половине июня 2024 года стало известно, что АО "Украинская оборонная промышленность" и немецкий оборонный гигант Rheinmetall запустили в Украине первый цех по ремонту и производству бронетехники в рамках созданного совместного предприятия.

Немецкий концерн Rheinmetall планирует запустить в Украине производство боевых машин пехоты Lynx. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что речь идет об одной из самых современных БМП.

Впоследствии стало известно, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует производить на заводе в Украине гибриды танков Leopard и ПВО Skyranger. Прототип уже представили в Париже на оружейной выставке Eurosatory 2024 года.

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